Κολωνός – μητέρα 12χρονης: Στις ίδιες φυλακές με την Πισπιρίγκου

Οι Αρχές εκτίμησαν ότι ενδέχεται να δεχθεί επίθεση από συγκρατούμενες της…

Στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκε η μητέρα της 12χρονης από τον Κολωνό που έπεσε επανειλημμένα θύμα βιασμού, με τη μητέρα να έχει κριθεί προφυλακιστέα για διακεκριμένη μαστροπεία της κόρης της.

Οι Αρχές προβληματίστηκαν ιδιαίτερα για το που θα οδηγούσαν την 37χρονη, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι θα δέχονταν επίθεση από συγκρατούμενες της κι έτσι αποφασίστηκε να τη μεταφέρουν στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, εκεί όπου βρίσκεται και η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες «φιλοξενείται» σε κελί της 2ης πτέρυγας των κτιριακών εγκαταστάσεων του σωφρονιστικού καταστήματος.

Από την εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας ξεκινά η διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με τη διαρροή της δικογραφίας. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα διερευνηθεί εάν και από ποια πρόσωπα τελέστηκε το αδίκημα της παραβίασης δικαστικού απορρήτου. Η έρευνα θα εστιάσει κυρίως στη διαρροή της κατάθεσης της ανήλικης.

Παράλληλα, παρενέβη και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, Δημήτρης Βερβεσός.Ζήτησε από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του συλλόγου να παρέμβουν αμελλητί και να συσχετίσουν την έρευνα με την άλλη ανοιχτή έρευνα που αφορά δικηγόρους που λαμβάνουν μέρος σε «τηλεδίκες».

Κούγιας: Συγχαρητήρια στον ΔΣΑ

Σε ανακοίνωση του, ο ποινικολόγος, Αλέξης Κούγιας, αναφέρει τα εξής: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί έστω και καθυστερημένα, μετά την πρωινή γραπτή ανακοίνωσή μου-καταγγελία, ειδικά για τη διαρροή των συνομιλιών της 12χρονης με διεστραμμένο πελάτη του κυκλώματος των σωματεμπόρων-μαστροπών, ζήτησαν από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών να ασκηθεί, επιτέλους, ποινική δίωξη κατά του οιουδήποτε «δημοσιογράφου» και κατά των παρουσιαστών που σοδόμισαν στο κορμάκι και στην ψυχή της 12χρονης, προκειμένου να επιτύχουν αυξημένη αναγνωσιμότητα σε γνωστή κυριακάτικη φυλλάδα και αυξημένη τηλεθέαση στα «λαϊκά δικαστήρια»-μεσημερινές εκπομπές. Χαίρομαι που μετά την πρωινή μου ανακοίνωση ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα αντανακλαστικά τους.

Εάν, τα ίδια αυτά αντανακλαστικά είχαν επιδειχθεί στις υποθέσεις Λιγνάδη και Πισπιρίγκου, που ακριβώς τα ίδια πρόσωπα, «δημοσιογράφοι» και παρουσιαστές καταρράκωσαν το τεκμήριο αθωότητας και των δύο κατηγορουμένων, που έχω την τιμή να υπερασπίζομαι και εάν δεν είχε διαρρεύσει από δικηγόρους που ανέλαβαν το περιεχόμενο των δικογραφιών, ειδικά στην υπόθεση Πισπιρίγκου, οι οποίοι αφού έλαβαν αντίγραφα της δικογραφίας, ακολούθως τα διένειμαν σ’ αυτούς τους «δημοσιογράφους», οι οποίοι τους προωθούν σε διάφορες υποθέσεις, -μέχρι και κουμπαριές έχουν κάνει μεταξύ τους- και ακολούθως παραιτήθηκαν, είμαι βέβαιος ότι και ο κος Δημήτριος Λιγνάδης, που ενώ οι τακτικοί δικαστές τον αθώωσαν, τον καταδίκασαν οι ένορκοι, οι οποίοι είχαν δηλητηριαστεί απ’ αυτά τα καθημερινά «λαϊκά δικαστήρια», και η κα Σωτηρία Πισπιρίγκου δεν θα ήταν σήμερα κατηγορούμενοι. Συγχαρητήρια σε όλους.

