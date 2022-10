Κοινωνία

Βιασμός 12χρονης - Κολωνός: Πειθαρχικός έλεγχος για αστυνομικό που συνομιλούσε με την ανήλικη

Με εντολή Θεοδωρικάκου ο αστυνομικός που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση τίθεται αμέσως σε πειθαρχικό έλεγχο.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Την εμπλοκή ακόμα και αστυνομικών στην υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης του 12χρονου παιδιού από τον Κολωνό, ερευνούν τα στελέχη του Τμήματος Ανηλίκων. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις.

Κατά τη διερεύνηση των μηνυμάτων, τα οποία είχε ανταλλάξει προφίλ 12χρονης, διαπίστωσαν ότι με την ανήλικη είχε συνομιλήσει ένας αστυνομικός εν ενεργεία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, χωρίς σε αυτή τη φάση τουλάχιστον να έχουν ξεκαθαρίσει εάν συναντήθηκε με το μικρό παιδί.

Μάλιστα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ζήτησε να ελεγχθεί πειθαρχικά ο αστυνομικός.

Έδωσα εντολή ο αστυνομικός που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του 12χρόνου κοριτσιού να τεθεί αμέσως σε πειθαρχικό έλεγχο. — Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) October 19, 2022

Για την δεύτερη περίπτωση, οι αστυνομικοί είδαν μηνύματα, στα οποία ένας άνδρας δηλώνει αστυνομικός, αλλά ακόμα δεν έχουν καταφέρει να τον ταυτοποιήσουν και να μάθουν εάν όντως πρόκειται για αστυνομικό ή τον υποδυόταν προκειμένου να εκφοβίσει την ανήλικη και να επιτύχει τον στόχο του.

Οι παιδοψυχολόγοι έχουν πει στα στελέχη του Ανηλίκων ότι δεν μπορούν να καλούν συχνά την 12χρονη για συμπληρωματική κατάθεση και έτσι περιμένουν να συγκεντρωθεί ένας όγκος δεδομένων, για να μιλήσουν ξανά μαζί τους.

Μία αναγνώριση φωτογραφίας από το παιδί θεωρείται δεδομένο ότι θα οδηγήσει και σε νέα σύλληψη.

Εν τω μεταξύ, στην φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους στην 33η ανακρίτρια, οι δυο από τους 3 άνδρες που συνελήφθησαν με εντάλματα για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης του 12χρονου παιδιού από τον Κολωνό. Πρόκειται για τον 33χρονο και τον 34χρονο που κατηγορούνται για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής.

Για τον τρίτο κατηγορούμενο, τον 36χρονο διοικητικό υπάλληλο σε μεγάλο νοσοκομείο, υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα για το θέμα της προφυλάκισης του ,όποτε για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση θα αποφασίσει εντός των αμέσως επόμενων ημερών το Δικαστικό Συμβούλιο.

