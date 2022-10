Παράξενα

Ρόδος: 19χρονη κατήγγειλε βιασμό... αλλά δεν επιθυμεί τη δίωξή του καταγγελλόμενου

Πως και πότε φέρεται να έγινε ο βιασμός της τουρίστριας. Τι είπε στους αστυνομικούς ότι θα πράξει, αμέσως μόλις επιστρέψει στην χώρα της.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από προχθές έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου για την εξιχνίαση υπόθεσης βιασμού που καταγγέλθηκε από μια 19χρονη Αγγλίδα η οποία ωστόσο δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την δίωξη του καταγγελλόμενου!

Χθες σύμφωνα με τις πληροφορίες η 19χρονη, που αρχικώς κατήγγειλε βιασμό στο ΑΤ Αρχαγγέλου, επρόκειτο να δώσει και νέα κατάθεση παρουσία ψυχολόγου.Η 19χρονη την 17η Οκτωβρίου 2022 μετέβη σε ένα club στο Φαληράκι με μια ομοεθνή φίλη της.

Εκεί συνάντησαν έναν ημεδαπό τον οποίο είχαν γνωρίσει και προ διημέρου στο ίδιο νυχτερινό κέντρο και κάθισαν μαζί του για να διασκεδάσουν. Οπως είπε η 19χρονη, δεν θυμάται το όνομά του και τον περιέγραψε ως ηλικίας 20 ετών, με ύψος 1.70 μέτρων με κοντά μαλλιά και δύο ελιές στο αριστερό του μάγουλο.

Αφού κατανάλωσαν, όπως περιέγραψε, μεγάλη ποσότητα αλκοόλ αποφάσισαν να φύγουν και πήγαν στην παραλία στο Φαληράκι περί ώραν 04:00. Εκεί όπως είπε η 19χρονη με την θέλησή της ήλθε σε επαφή μαζί του και εν συνεχεία και περί ώραν 05.00 όταν πήγε στο ξενοδοχείο της και την ακολούθησε επιχείρησε να μπει στο δωμάτιο της.

Η ίδια όμως δεν ήθελε όπως είπε και πήγε να του κλείσει την πόρτα κι εκείνος την έσπρωξε, την έριξε στο κρεβάτι με την βία και ήλθε για δεύτερη φορά σε επαφή μαζί της.

Υποστήριξε ότι εκσπερμάτισε εντός του κόλπου της χωρίς κάποια προφύλαξη και εκείνη φώναζε και προσπαθούσε να τον απωθήσει. Οταν μπήκε στο μπάνιο ο δράστης έφυγε.

Η 19χρονη είπε ότι δεν επιθυμεί την δίωξή του και δεν ήθελε να εξεταστεί από ιατροδικαστή αλλά να πάει σε ιατρό στην χώρα της για να διαπιστώσει αν της έχουν μεταδοθεί σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

