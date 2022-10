Συνταγές

Φασολάδα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Μια φασολάδα χυλωμένη, με πυκνό ζωμό μας προτείνει η μαγείρισσα της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Την συνταγή της για κλασική χυλωμένη φασολάδα, πλούσια σε γεύση και πάρα πολύ νόστιμη μοιράστηκε με τους τηλεθεατές η μαγείρισσα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μάλιστα έδειξε πως η φασολάδα της δεν απαιτεί μούλιασμα των φασολιών πριν το μαγείρεμα.

Υλικά για την χυλωμένη φασολάδα

500 γρ. φασόλια (μέτρια ξερά)

3 καρότα (κομμένα σε μικρά καρέ)

2 κρεμμύδια ξερά (ψιλοκομμένα)

2 κλων. σέλερι (με τα πράσινα φύλλα τους ψιλοκομμένα)

Λίγο πράσο ψιλοκομμένο (προαιρετικά)

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

Λίγο σέλινο (ψιλοκομμένο)

1 κ.γ. μπούκοβο (προαιρετικά)

3/4 φλ. ελαιόλαδο

Αλάτι

Πιπέρι (φρεσκοτριμμένο)

Εκτέλεση για την χυλωμένη φασολάδα

Δεν χρειάζεται να μουλιάσουμε από πριν τα φασόλια.

Τα βάζουμε σε κατσαρόλα με μπόλικο κρύο νερό να τα σκεπάζει, και αφήνουμε να βράσουν για 35 με 40 λεπτά, ίσα να μισομαλακώσουν.

Τα στραγγίζουμε σε σουρωτήρι.

Για να γίνει τέλεια η φασολάδα και να μην διαλύονται τα όσπρια, αλλά να χυλώσουν χωρίς όμως να λιώσουν, τα βράζουμε σε μέτρια φωτιά.

Ψιλοκόβουμε τα λαχανικά.

Βάζουμε 2 με 3 κ.σ. ελαιόλαδο (από το συνολικό), σε βαθιά κατσαρόλα και προσθέτουμε τα κρεμμύδια, τα καρότα το πράσσο και το σέλερι.

Τα ανακατεύουμε καλά, να λαδωθούν.

Τα αφήνουμε για 2 με 3 λεπτά σε μέτρια φωτιά.

Προσθέτουμε τον πελτέ και τον τρίβουμε στη βάση της κατσαρόλας.

Ο ντοματοπελτές έτσι (σοταρισμένος), βγάζει όλα τα αρώματά του και δίνει απίστευτη γεύση και νοστιμιά.

Ρίχνουμε τα μισοβρασμένα φασόλια και συμπληρώνουμε βραστό νερό να καλύπτει τα υλικά και να εξέχει 4 με 5 εκατοστά από την επιφάνειά τους.

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε τη φασολάδα για 30 με 35 λεπτά.

Προσθέτουμε λίγο ψιλοκομμένο σέλινο, αλατοπιπερώνουμε κι αν θέλουμε προσθέτουμε το μπούκοβο.

Αφήνουμε τη φασολάδα να βράσει για ακόμα λίγα λεπτά, μέχρι να χυλώσουν καλά τα φασόλια και το ζουμί τους να μοιάζει με πυκνή σάλτσα. Μυστικό Για να χυλώσει η φασολάδα ρίχνουμε το ελαιόλαδο στο τέλος του βρασμού.

Προσθέτουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο, αφενός γιατί είναι πιο υγιεινό (το ελαιόλαδο κρατάει όλα του τα αρώματα και τα θρεπτικά συστατικά) και πιο γευστικό, αφετέρου γιατί αυτός είναι ένας τρόπος να χυλώσουν τα όσπρια.

