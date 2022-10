Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: ήρθε η ώρα να πάρουμε τολμηρές αποφάσεις για το κόστος ενέργειας

Τι δήλωσε κατά την είσοδό του στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του ΕΛΚ.

"Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο ξεκινά σήμερα θα είναι κρίσιμο, διότι έχει έρθει πια η ώρα να πάρουμε ευρωπαϊκές αποφάσεις για την αντιμετώπιση του πιο κρίσιμου ζητήματος που απασχολεί όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Και αναφέρομαι στο υψηλό κόστος ενέργειας, το οποίο προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις, με πολύ υψηλά επίπεδα πληθωρισμού", δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: "Θεωρώ ότι μετά από πολλή δουλειά προεργασίας έχουμε φτάσει πια στο σημείο να έχουμε στη διάθεσή μας ένα πακέτο προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Και πιστεύω, πραγματικά, ότι θα μπορέσουμε να πείσουμε και τους πιο καχύποπτους μετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι τώρα είναι η ώρα να πάρουμε αυτές τις τολμηρές αποφάσεις. Να επιβάλλουμε ένα πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, στο επίπεδο του TTF, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μία απάντηση σε όσους εργαλειοποιούν την ενέργεια για να επιβάλλουν αχρείαστο πόνο στις ευρωπαϊκές κοινωνίες".

Και συνέχισε: "Σε κάθε περίπτωση, θέλω να επαναλάβω ότι η Ελληνική Κυβέρνηση θα εξακολουθεί να στηρίζει την ελληνική κοινωνία και κυρίως τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας για να ξεπεράσουμε όλοι μαζί αυτόν τον δύσκολο χειμώνα. Έχουμε δαπανήσει πάνω από 7 δισ. μόνο το 2022 -ένα σημαντικό μέρος των οποίων έχει προέλθει από τους ίδιους τους παραγωγούς ενέργειας- και με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει να συγκρατήσουμε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος σε αποδεκτά επίπεδα. Είναι εξάλλου κάτι το οποίο διαπιστώνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες όταν λαμβάνουν τους λογαριασμούς τους. Βλέπουν το ποσό της επιδότησης και αντιλαμβάνονται τι θα πλήρωναν εάν δεν υπήρχε αυτή η σημαντική κρατική παρέμβαση".

Ο πρωθυπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως "οι προτάσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση".

Και πρόσθεσε: "Μιλάμε για ένα συνολικό πακέτο, τμήμα του οποίου είναι αυτό που αποκαλούμε ένα «πλαφόν τιμών» ή ένας «διάδρομος τιμών», που θα θέσει όριο στην ακραία μεταβλητότητα που έχουμε δει στον δείκτη TTF. Πιστεύω πως υπάρχουν τρόποι να ξεπεράσουμε αυτό που θα μπορούσε να συνιστά εύλογη ανησυχία από τα κράτη-μέλη που φοβούνται για την εφοδιαστική ασφάλεια. Πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σκεφτεί καλά τις προτάσεις της και θα προσδοκούσα πως μέχρι το τέλος της Συνόδου Κορυφής θα υπάρξει συμφωνία ώστε να αναθέσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει με αυτές τις προτάσεις, οι οποίες θα συμπεριλάμβαναν αυτό που αποκαλούμε «πλαφόν στον δείκτη TTF». Πιστεύω πως αυτό απαιτείται σήμερα στο επίπεδο της ευρωπαϊκής ηγεσίας. Θεωρώ ότι ήδη έχουμε χάσει πολύ χρόνο. Έχουμε πληρώσει στη Ρωσία αχρείαστα ποσά όσον αφορά τις υπερβολικές τιμών φυσικού αερίου. Και εάν θέλουμε να στείλουμε μήνυμα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες ότι υπάρχει ευρωπαϊκή λύση σε κάτι που ουσιαστικά συνιστά ευρωπαϊκό πρόβλημα, θα πρέπει να δράσουμε τώρα".

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για την παραίτησης της Λιζ Τραζ και έδωσε την εξής απάντηση: "Μόλις το πληροφορήθηκα, συνεπώς δεν έχω δει τις δηλώσεις της. Δεν θέλω να τοποθετηθώ δημοσίως για το ζήτημα αυτό. Αρκεί να υπογραμμίσουμε ότι πάντα υποστηρίζαμε μια παραγωγική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Και ελπίζω ότι αυτή η πολιτική αστάθεια που μαστίζει το Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και αρκετό καιρό επιτέλους θα λήξει. Σας ευχαριστώ".

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παραστεί σε γεύμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κατά την οποία συζητήθηκαν οι προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια.

Discussions taking place at the #EPPSummit. The EU needs to take more urgent, ambitious, and united steps in order to stop the rise of energy prices and protect European consumers. pic.twitter.com/T1fx8QpGaE