Μεταναστευτικό: Παρέμβαση Μενέντεζ για τους γυμνούς μετανάστες στον Έβρο

Νέο «χαστούκι» στην Τουρκία από τον Αμερικανό γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Την υποστήριξη του σε μια έρευνα που θα εξετάζει τον ρόλο που έπαιξε ο τουρκικός στρατός στην κακομεταχείριση των 92 μεταναστών που βρέθηκαν γυμνοί στην περιοχή του Έβρου εκφράζει ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ. Παράλληλα, ο Αμερικανός γερουσιαστής συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την επιτυχημένη διάσωση αυτών των ανθρώπων.

Σε ανάρτηση του στο Twitter, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας αναφέρει «συγχαίρω τις ελληνικές αρχές για τη διάσωση των 92 ανθρώπων που βρέθηκαν κοντά στα σύνορα της χώρας με την Τουρκία. Υποστηρίζω πλήρως μια έρευνα για την απάνθρωπη μεταχείριση αυτών των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου ρόλου του τουρκικού στρατού στη σκληρή κακομεταχείρισή τους».

I commend Greek authorities for rescuing the 92 people found near the country’s border with Turkey. I fully support an investigation into the inhumane treatment of these migrants, including the Turkish military’s reported role in their gross mistreatment. https://t.co/NuN9uMuBxD