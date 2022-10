Life

“Παγιδευμένοι”: Ακούστε το τραγούδι μίας δυνατής ιστορίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ερωτευόμαστε ξανά» με το νέο τραγούδι του Στέφανου Κορκολή, σε στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου και τη μαγική φωνή της Σοφίας Μανουσάκη.

Ερωτευόμαστε ξανά και ξανά και ξανά

όταν βρισκόμαστε στα ψέματα, στα αληθινά

ξαναγαπιόμαστε.

Όταν ο ένας μας ξεχνά, ο άλλος πίσω τον γυρνά

ξαναθυμόμαστε.

Κι ερωτευόμαστε ξανά και ξανά και ξανά,

δύο ξένοι δεμένοι οριστικά.

Έχουν αγαπηθεί, έχουν συζητηθεί, έχουν καθηλώσει.

Οι «Παγιδευμένοι» ξετυλίγουν το νήμα των έντονων συναισθημάτων τους, μέσα από μια δαιδαλώδη διαδρομή. Κι αυτό που ζουν γίνεται φωνή, μουσική και στίχος.

Η Σοφία Μανουσάκη ερμηνεύει Στέφανο Κορκολή, σε στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου, φτιάχνοντας το soundtrack μιας δυνατής ιστορίας.

Δείτε το απόσπασμα της σειράς και «παγιδευτείτε» στο τραγούδι που θα ακούμε ξανά και ξανά και ξανά….

#Pagidevmenoi