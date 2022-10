Παράξενα

Τροχαίο: Αυτοκίνητο έπεσε σε παιδικό σταθμό (εικόνες)

Πανικός προκλήθηκε καθώς την ώρα του ατυχήματος στις αίθουσες υπήρχαν παιδιά. Στο νοσοκομείο ο οδηγός.

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα χωρίς ευτυχώς θύματα σημειώθηκε στην Καστοριά όταν ένα αυτοκίντο έπεσε σε τσιμεντένιο τοιχίο του 1ου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Καστοριάς.

Σύμφωνα με τοπικό μέσο, ο οδηγός του οχήματος, για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου προσέκρουσε στα σιδερένια κιγκλιδώματα του αύλειου χώρου του παιδικού σταθμού, τα οποία και γκρέμισε, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο και η περίφραξη να πέσουν μέσα στην αυλή.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καστοριάς για προληπτικούς λόγους.

