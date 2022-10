Κοινωνία

Χημικός ευνουχισμός: Τι είναι και σε ποιες χώρες εφαρόζεται

Τι είναι ο χημικός ευνουχισμός, πώς εφαρμόζεται και σε ποιες χώρες ισχύει.

Ο χημικός ευνουχισμός βρίσκεται σχεδόν πάντα στο προσκήνιο και στη δημόσια συζήτηση μετά τη διάπραξη ειδεχθών σεξουαλικών εγκλημάτων, όπως ο βιασμός ανηλίκων.

Ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Μάκης Βορίδης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη σήμερα μίλησε για την υπόθεση, ανοίγοντας και το θέμα του χημικού ευνουχισμού των παιδόφιλων και βιαστών παιδιών «ως μηχανισμού ποινικής συνδιαλλαγής της πολιτείας με αυτούς».

Η χορήγηση φαρμάκων (φαρμακευτικός ευνουχισμός) έχει στόχο τη μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας του δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων.

Ουσιαστικά ο χημικός ευνουχισμός γίνεται με την έγχυση αντιτεστοστερόνης στο σώμα ενός άνδρα προκειμένου να μειωθεί το επίπεδο της τεστοστερόνης που επηρεάζει τη σεξουαλική επιθυμία ενός άνδρα. Ο ευνουχισμός εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες και είναι 2 ειδών. Ο φυσικός ευνουχισμός που γίνεται με ακρωτηριασμό των όρχεων των παιδόφιλων, έτσι ώστε να επηρεάζεται η σεξουαλική τους ορμή. Ο χημικός ευνουχισμός γίνεται με χημικές ουσίες που δρουν κατά των ανδρογόνων και χορηγούνται με χάπια ή με ενέσεις. Ωστόσο τα αποτελέσματά του είναι προσωρινά, διαρκεί περί τους τρεις μήνες. Αν ο κατάδικος σταματήσει η λήψη των χημικών ουσιών, η ικανότητα στύσης και η λίμπιντο θα επανέλθουν σε λειτουργία.

Ο χημικός ευνουχισμός άρχισε να εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια και στην Ευρώπη, παρά τις εκτιμήσεις που διατυπώνονται ότι η συγκεκριμένη ποινή είναι και ανεπαρκής, εκ του αποτελέσματος και ανήθικη γιατί παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα, κυρίως αν ο παραβάτης αφεθεί κάποτε ελεύθερος, αλλά υποχρεωθεί να παίρνει τα φάρμακα.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και γιατροί αλλά και νομικοί που υποστηρίζουν θερμά την μία πλευρά και αντίστοιχοι που υποστηρίζουν την άλλη. Πάντως και στις ΗΠΑ το θέμα πλέον συζητείται ώστε ορισμένοι παιδόφιλοι να υποβάλλονται σε χημικό ευνουχισμό πριν βγουν από τη φυλακή.

Πάντως δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι πρόκειται για «απάνθρωπη τιμωρία», ανάλογης σκληρότητας με τη φύση των εγκλημάτων. Στα υπέρ του χημικού ευνουχισμού είναι η «αποκατάσταση» και «υγιής» επανένταξη των παραβατών στην κοινωνία.

Στη Δανία

Ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες όπου εφαρμόζεται ο χημικός ευνουχισμός είναι η Δανία, όπου πρόσφατα το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισης 54χρονου καταδικασμένου για βιασμό και απόπειρα βιασμού τριών ανήλικων κοριτσιών, επειδή αρνήθηκε να υποβληθεί σε χημικό ευνουχισμό.

Ο 54χρονος ο οποίος έχει καταδικαστεί μεταξύ άλλων για το βιασμό ενός 10χρονου κοριτσιού το οποίο, είχε δέσει από το λαιμό σε ένα δέντρο και το εγκατέλειψε στη συνέχεια, σε άθλια κατάσταση, έχει μείνει στη φυλακή σχεδόν 19 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς κράτησής του, υπέβαλε αιτήματα αποφυλάκισης τα οποία απορρίπτονταν με την αιτιολογία ότι κρίνεται επικίνδυνος να διαπράξει ανάλογα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, επειδή αρνείται να δεχτεί το χημικό ευνουχισμό.

Στη Δανία, μελέτη, που έγινε στη Δανία το 1960 σε 900 σεξουαλικούς παραβάτες, έδειξε, ότι τα επίπεδα του υποτροπιασμού μειώθηκαν από 80% σε 2,3% μετά την ορχεκτομή.

Πού εφαρμόζεται ο χημικός ευνουχισμός

Η Πολωνία, ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θέσπισε τον υποχρεωτικό χημικό ευνουχισμό σε άτομα τα οποία εμπλέκονται σε εγκλήματα παιδεραστίας και αιμομιξίας, παράλληλα με την κράτησή τους. Στη Γερμανία, η πρακτική του χημικού ευνουχισμού ακολουθείται σε εθελοντική βάση, με αντάλλαγμα την μείωση των ποινών των καταδικασθέντων και τη βελτίωση των συνθηκών κράτησής τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (European Committee for the Prevention of Torture ή ECPT) με έκθεσή της, θεωρεί ωστόσο «υποτιμητική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια» την χρήση της μεθόδου αυτής ως μέσο σωφρονισμού, λόγω των «ανυπολόγιστων και μη-αναστρέψιμων συνεπειών στη φυσιολογία του ατόμου». Ωστόσο, οι γερμανικές Αρχές, στις οποίες υποβλήθηκε η έκθεση, δεν θεωρούν το «χημικό ευνουχισμό» ως τιμωρία, εκτιμώντας πως «βοηθάει στη θεραπεία ή έστω στη μερική ανακούφιση των ανθρώπων με αφύσικη σεξουαλική ορμή».

Οι ρίζες της μεθόδου

Οι επικριτές του μέτρου σημειώνουν ότι τέτοιου είδους πρακτικές μπορεί να οδηγήσουν στον προσανατολισμό της κοινωνίας προς την ευγονική. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το ότι ο ευνουχισμός στη ναζιστική Γερμανία καθιερώθηκε με νόμο του 1933, ενώ πολλές φορές στις ΗΠΑ ακροδεξιές οργανώσεις έχουν ζητήσει την εφαρμογή του για την αντιμετώπιση των «πρωτόγονων παρορμήσεων της μαύρης φυλής».

Στη Γαλλία εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνει υποχρεωτικός ο χημικός ευνουχισμός (μέχρι σήμερα προβλέπεται μόνο αν τον ζητήσει το ίδιο το άτομο), ενώ και στην Ισπανία έχει τεθεί το θέμα της υιοθέτησης του χημικού ευνουχισμού έπειτα από μια πρόσφατη περίπτωση όπου καταδικασθείς για παιδεραστία, μόλις αποφυλακίστηκε, ασέλγησε σε ένα άλλο παιδί και μετά το δολοφόνησε. Στην Αγγλία, το 2012, εκατό Βρετανοί παιδόφιλοι, έγκλειστοι στη φυλακή Γουάτον του Νότιγχαμ, συναίνεσαν ώστε να υποβληθούν σε χημικό ευνουχισμό στο πλαίσιο ενός προγράμματος με στόχο την μείωση των πιθανοτήτων διάπραξης, από αυτούς, νέων σεξουαλικών εγκλημάτων.

Στις ΗΠΑ

Ο χημικός ευνουχισμός αλλά και η ορχεκτομή εφαρμόζονται επίσης εδώ και αρκετό καιρό στις ΗΠΑ σε τουλάχιστον 8 πολιτείες (μεταξύ αυτών και η Φλόριντα, η Καλιφόρνια και το Τέξας). Στην Καλιφόρνια επιβάλλεται ο χημικός ευνουχισμός σε όσους αποφυλακισμένους παιδεραστές έχουν υποτροπιάσει, με την παράλληλη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν και ορχεκτομή.

Στη Ρωσία, το «πράσινο φως» για το χημικό ευνουχισμό άναψε, τον Φεβρουάριο του 2012, με τη ψήφιση νόμου που τον προβλέπει για παιδόφιλους που κρίνονται ένοχοι για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών μικρότερων των 14 ετών (τον Μάιο του 2011 ο χημικός ευνουχισμός είχε προταθεί «σε εθελοντική βάση»). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πάντως για το δικαστήριο, η γνωμάτευση εμπειρογνωμόνων. Είχε προηγηθεί, το 2010 η κατακόρυφη αύξηση των σεξουαλικών εγκλημάτων σε βάρος ανηλίκων τα οποία είχαν φτάσει τα 9.500!

Στη Νότια Κορέα

Η Νότια Κορέα ήταν η πρώτη χώρα της Ασίας, η οποία θέσπισε την νομοθεσία αυτή που επιτρέπει την εφαρμογή της πρακτικής του χημικού ευνουχισμού σε όσους έχουν καταδικαστεί για παιδεραστία και αφορά εκείνους που θεωρείται ότι μπορεί να επαναλάβουν την συγκεκριμένη πράξη.

Η υποτροπή

Η εμπειρία δείχνει ότι η πιθανότητα να υποτροπιάσει ένας δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων διαπράττοντας εκ νέου ένα ποινικό αδίκημα σεξουαλικής φύσεως φαίνεται εκ πρώτης όψεως σχετικά χαμηλή. Υπολογίζεται, όπως δείχνουν κάποιες έρευνες, κατά μέσο όρο στο 13,4% σε διάρκεια 4-5 ετών. Ωστόσο, στην περίπτωση των βιαστών το ποσοστό υπολογίστηκε στο 18,9% ενώ στην περίπτωση των παιδόφιλων στο 12,7%. Το ποσοστό θεωρείται χαμηλό, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο σε άλλα ποινικά αδικήματα, στα οποία έφτασε κατά μέσο όρο στο 36,3%.

