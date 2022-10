Πολιτική

Βορίδης για βιαστές ανηλίκων: χημικός ευνουχισμός ως όρος για πρόωρη αποφυλάκιση

Ο υπ. Εσωτερικών είπε πως ο χημικός ευνουχισμός θα μπορούσε να αποτελέσει έναν μηχανισμό ποινικής συνδιαλλαγής με τον δράστη.





Για την ποινή ισόβιας κάθειρξης, την υφ’ όρων απόλυση και μια σειρά ζητημάτων που εγείρει η τρέχουσα επικαιρότητα με τις υποθέσεις που αφορούν βιασμούς ανηλίκων και έχουν συγκλονίσει το πανελλήνιο, μίλησε ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, στο Πρώτο Πρόγραμμα.

Σε σχέση με την εφαρμογή του χημικού ευνουχισμού, σύμφωνα με τον κ. Βορίδη, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτελέσει έναν μηχανισμό ποινικής συνδιαλλαγής. Όπως είπε, αυτό εφαρμόζεται σε χώρες του εξωτερικού ως μέτρο ασφαλείας της κοινωνίας, στην περίπτωση που ο παραβάτης συναινέσει σε αυτό το μέτρο, προκειμένου να βγει από την φυλακή, χωρίς να έχει εκτίσει το σύνολο της ποινής του.

«Δηλαδή να του πεις ότι για να σε βγάλω από την φυλακή αφού εκτίσεις την ποινή σου, για παράδειγμα, 20 χρόνια, θα αποκτήσεις δικαίωμα υφ’ όρων απόλυσης αφού εκτίσεις πραγματικά τα 6 χρόνια, αλλά στα 6 για να αποκτήσεις αυτό το δικαίωμα θα έχεις αποδεχθεί αυτή την ιατρική πράξη», ανέφερε. Ερωτηθείς αν θα ήταν δεκτικός στην εισαγωγή ενός τέτοιου θεσμού, ο κ. Βορίδης απάντησε ότι «είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί».

Αναφορικά με τα αδικήματα παιδοφιλίας ο κ. Βορίδης τόνισε ότι οι παιδόφιλοι «στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι άνθρωποι με διεστραμμένο πάθος, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο και δεν αναμορφώνονται».

Ο υπουργός εξέφρασε την γνώμη ότι «υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις εγκλημάτων ή εγκληματιών που λόγω είτε της προσωπικότητας είτε του ειδεχθούς της πράξεως, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις να εκτίεται το σύνολο της επιβληθείσας από το δικαστήριο ποινής. Να εκτίει όλη την ποινή, να μην υπάρχουν ούτε ευεργετικές διατάξεις», τόνισε. «Να μην υπάρχει η νομική δυνατότητα να κρίνεται το ζήτημα της απολύσεως με όρους», πρόσθεσε.

Σημείωσε πάντως ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης στην υφ’ όρων απόλυση προσέθεσε προϋποθέσεις, στοιχεία που αφορούν στην επικινδυνότητα του δράστη, το κατά πόσον έχει αναμορφωθεί, στοιχεία της προσωπικότητάς του, τον κίνδυνο τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων. «Άρα λοιπόν, το βλέπει και από αυτή την σκοπιά, το συγκεκριμένο διοικητικό όργανο που κρίνει αυτή την απόλυση», υπογράμμισε.

Επιπλέον, σημείωσε ότι οι ποινές που προβλέπονται ειδικά για τα αδικήματα που αφορούν τη γενετήσια ελευθερία και αξιοπρέπεια- αλλά και μια σειρά αδικημάτων- με τις αναθεωρήσεις που έχει κάνει η σημερινή κυβέρνηση γενικότερα στον Ποινικό κώδικα, είναι οι σωστές.

Σε σχέση με την ισόβια κάθειρξη, ο κ. Βορίδης, εξέφρασε την άποψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις «τα ισόβια πρέπει να είναι ισόβια». «Αν έχεις έναν τρομοκράτη ο οποίος έχει σκοτώσει 17 ανθρώπους και ουδέποτε έχει μεταμεληθεί, αυτός γιατί δεν πρέπει να εκτίσει ισόβια, να μείνει όλη του τη ζωή στη φυλακή;» προσέθεσε ο υπουργός.

Στο ερώτημα, εάν η άποψη του για την μετατροπή της ισόβιας κάθειρξης σε πραγματικά ισόβια σε περιπτώσεις, θα μπορούσε να υιοθετηθεί σε κυβερνητικό επίπεδο, απάντησε ότι «η απαίτηση της κοινωνίας για μια προσήκουσα ποινή και καθώς ανοίγει στο δημόσιο διάλογο αυτή η συζήτηση, θεωρώ ότι θα δημιουργήσει και σκέψεις και στο υπουργείο Δικαιοσύνης, σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί».

Αναφορικά με τους βιαστές ανηλίκων ο κ. Βορίδης επέμεινε ότι στις περιπτώσεις αυτές τα ισόβια πρέπει να είναι πραγματικά ισόβια.

