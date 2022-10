Πολιτική

Βορίδης για βιαστές ανηλίκων: Χημικός ευνουχισμός με την συναίνεση του κατηγορουμένου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Εσωτερικών, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ξεκαθάρισε την θέση του σχετικά με το ενδεχόμενο χημικού ευνουχισμού σε παιδεραστές και παιδόφιλους.



Για το ενδεχόμενο χημικού ευνουχισμού παιδεραστών και παιδόφιλων και τα όσα δήλωσε χθες μίλησε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, θέλοντας να ξεκαθαρίσει την θέση του για το θέμα.

Όπως είπε «οι εγκληματίες που τελούν εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και ειδικά κατά των ανήλικων, η εμπειρία λέει ότι δεν αναμορφώνονται» και πρόσθεσε:

«Υπάρχουν σκέψεις, τις οποίες εγώ τις συνέδεα ευρύτερα με την αντιμετώπιση αυτών των υποθέσεων και έλεγα ότι σε ορισμένα αδικήματα θα μπορούσε να μην υπάρχει καθόλου απόλυση υπό όρους, δηλαδή να εκτίουν το σύνολο της ποινής. Όμως εθελοντικά αν κάποιος από αυτούς τους εγκληματίες, επιθυμεί να κάνει την ιατρική πράξη του χημικού ευνουχισμού του αυτό θα μπορούσε να οδηγεί σε ευεργετικά αποτελέσματα σε σχέση με την ποινική του μεταχείριση, με την συναίνεση του δηλαδή».

Για παράδειγμα, όπως είπε, «αυτό θα λαμβανόταν υπόψιν είτε στην επιμέτρηση της ποινής του είτε στο θέμα της απόλυσής του υπό όρους, προκειμένου κάποια στιγμή να απολύεται από την φυλακή πριν την πλήρη έκτιση της ποινής του. Θα ήταν κάτι το οποίο θα έδειχνε μια κατανόηση της κατάστασης του και την σοβαρότητα των εγκλημάτων που έχει διαπράξει και την θέλησή του να μην τα διαπράξει στο μέλλον. Επομένως αυτό θα μπορούσε να συνεκτιμηθεί για την ποινική του αξιολόγηση».

«Ο χημικός ευνουχισμός είναι ιατρική πράξη για την αντιμετώπιση του προστάτη του καρκίνου και αυτό ουσιαστικά είναι κάτι που αποδέχεται ο εγκληματίας να κάνει προκειμένου να εκτιμηθεί αυτό από το δικαστήριο», σημείωσε ο κ. Βορίδης, τονίζοντας ότι όλα αυτή είναι σκέψη δική του.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός 12χρονης - Παπαδόπουλος: Ίσως είναι πάνω από 213 αυτοί που επικοινώνησαν με το προφίλ της 12χρονης

Παλαιά Επίδαυρος: Νεκρός 25χρονος ψαροντουφεκάς

Missing Alert: που βρέθηκε η 15χρονη αγνοούμενη