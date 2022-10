Life

Παναγιώτης - Ραφαήλ: τα πρώτα του βήματα και ο “χαμός” που θα κάνει! (βίντεο)

Το συγκινητικό βίντεο με τον μικρούλη να κα΄νει τα πρώτα του βήματα, μοιράστηκαν οι γονείς του Παναγιώτη Ραφαήλ μέσα από τα social media.

Ο μικρός Παναγιώτης - Ραφαήλ, που η ιστορία του συγκίνησε την Ελλάδα, πλέον βγήκε νικητής και απολαμβάνει τη νέα του ζωή.

Πριν από δύο χρόνια ο μικρός Παναγιώτης - Ραφαήλ είχε διαγνωστεί με μυϊκή ατροφία και έπρεπε να μεταφερθεί στις ΗΠΑ προκειμένου να υποβληθεί σε μία εξειδικευμένη γονιδιακή θεραπεία.

Τώρα πλέον, κάνει τα πρώτα του βήματα μόνος του και οι γονείς του μοιράστηκαν το τρυφερό στιγμιότυπο μέσα από τη σελίδα του Παναγιώτη - Ραφαήλ στο Facebook.

Από το βίντεο, ακούγεται ο μικρούλης, να... υπόσχεται ότι θα κάνει... χαμό και θα τα κάνει "όλα λίμπα"!

Η ανάρτηση της οικογένειας του Παναγιώτη Ραφαήλ:

«Τα πρώτα βήματα του μικρού μας!!!

Ο Παναγιώτης – Ραφαήλ χάρη σε εσάς, κατάφερε να περπατήσει με τη βοήθεια του οχήματος, όπως το λέει ο ίδιος!! Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που πιστέψατε στο παιδί μας, στους γιατρούς του που τον φροντίζουν με αγάπη και στους θεραπευτές του που είναι πάντα δίπλα του με πολλή όρεξη!! Σας είμαστε ευγνώμονες, το παιδάκι μας έχει απίστευτη θέληση και κάθε μέρα τον βλέπουμε να προοδεύει και να δυναμώνει!! Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας, να είστε όλοι καλά!!! Σας στέλνουμε την αγάπη μας!!!»

Πηγή: Facebook / Γίνε ο ήρωας του Παναγιώτη-Ραφαήλ

