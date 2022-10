Life

“Εκτός υπηρεσίας”: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα νέα επεισόδια υπόσχονται γέλιο μέχρι δακρύων. Πάρτε μία "πρόγευση" από όσα θα δούμε..

Ο Κάβουρας. Ένα νησί με μηδενική εγκληματικότητα.

Το Καμπανάκι και το Ποθητό. Δύο χωριά που στο παρελθόν τα χώριζε αιώνια έχθρα, αλλά τώρα ζουν μονιασμένα και αγαπημένα.

Ένα αστυνομικό τμήμα που απειλείται να κλείσει λόγω αδράνειας.

Το «Εκτός Υπηρεσίας», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, και είναι «εγκληματικά»… ξεκαρδιστική!

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου στις 21:00 - Επεισόδιο 11

Η Μπόμπα γραπώνει τον κλέφτη των λειψάνων και οι νησιώτες είναι έτοιμοι να τον λιντσάρουν στην πλατεία του Ποθητού! Ποια θα είναι, όμως, η αντίδρασή τους, όταν ανακαλύψουν πως πίσω από τα ψεύτικα μουστάκια, του μασκαρεμένου λωποδύτη, κρύβεται ο Στρατής; Ο Διαμαντής έχει αποφασίσει να ακολουθήσει το σωστό δρόμο και να κάνει μια ενάρετη ζωή, αλλά οι βρωμοδουλειές που του φορτώνει η Γιώτα, δεν τον αφήνουν να αγιάσει! Θα παραδώσει ο Διαμαντής, τα πλαστά διαβατήρια στην κυρά- Γεωργία, για να δραπετεύσει από τον Κάβουρα, μαζί με την οικογένειά της ή θα προδώσει την εμπιστοσύνη της Γιώτας; Ο Γιάνναρος έχει αρχίσει να καψουρεύεται τρελά τη Σοφία και θέλει συμβουλές από τη νεότερη γενιά... Θα καταφέρει ο Γιάνναρος, με τις υποδείξεις του Αλέκου, να κερδίσει την καρδιά της Σοφίας;

Τρίτη 25 Οκτωβρίου στις 21:00 – Επεισόδιο 12

Η νεολαία του νησιού, συνεχίζει τις πρόβες για το θεατρικό ανέβασμα, των θρυλικών απομνημονευμάτων του Ντάντουλα. Η Σωτηρία πάνω σε μια καλλιτεχνική συζήτηση, αποκαλύπτει ότι ο Μένιος είναι ερωτευμένος με τη Λίζα. Ο Μένιος ξεροκαταπίνει και χτυπιέται πως όχι μόνο δεν είναι ερωτευμένος μαζί της, αλλά ούτε καν τη γουστάρει, γιατί δεν είναι καθόλου ο τύπος του! Ο Ιάκωβος με μια θεοπάλαβη ιστορία, εξηγεί στους νησιώτες με ποιο τρόπο, έφτασαν τα κόκκαλα του Ντάντουλα, στα χέρια του! Ο Σβίγγος και η Μπόμπα δεν μπορούν να κρύψουν τη συγκίνησή τους... τώρα που βρέθηκαν τα λείψανα, μπορούν να πεθάνουν ήσυχοι! Τι να την κάνουν πλέον τη ζωή τους, χωρίς εχθροπραξίες; Έτσι προσπαθούν να βρουν τρόπο να ξαναδώσουν νόημα στη βαρετή και μάταιη ζωή τους!

Συντελεστές:

Σενάριο: Μάκης Πιτταράς - Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κεχαγιάς

Πρωταγωνιστούν: Πάνος Βλάχος, Βασιλική Ανδρίτσου, Άνδρη Θεοδότου, Νίκος Ορφανός, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξης Βιδαλάκης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Γιώργος Τζαβάρας, Γιάννης Κοκιασμένος, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Αννέτα Κορτσαρίδου, Γιάννης Γιαννούλης, Σωσώ Χατζημανώλη, Θοδωρής Σκυφτούλης, Θανάσης Ζερίτης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Μαριλένα Γερμανού, Μαρία Κυρώζη, Άννα Κλάδη.

Στο ρόλο του Σωκράτη ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Στο ρόλο της Μπόμπας η Αλίκη Αλεξανδράκη

Το «ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» είναι παραγωγή της JK PRODUCTIONS.

«Εκτός Υπηρεσίας». Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

#EktosYpiresias

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=uMC0wPall24

#EktosYpiresias

Τα επεισόδια της σειράς «Εκτός Υπηρεσίας» μπορείτε να τα δείτε:

στο site του ANT1

https://www.antenna.gr/ektosypiresias

&

στο κανάλι του ΑΝΤ1 στο YouTube

https://www.youtube.com/c/ant1tv/videos





Ειδήσεις σήμερα:

Όλυμπος: Νεκρός ο ορειβάτης που έπεσε σε γκρεμό

Επίθεση με καυστικό υγρό - Κούγιας στον ΑΝΤ1: Η 38χρονη είναι πολύ σκληρή γυναίκα (βίντεο)

Νίκαια: Ηλικιωμένη κακοποιεί γάτα που έφαγε φόλα (βίντεο)





Gallery