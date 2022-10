Αθλητικά

Τένις: Η Χάλεπ βρέθηκε ντοπαρισμένη

Στην 31χρονη πρωταθλήτρια η οποία είχε βρεθεί επί 64 εβδομάδες στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, επιβλήθηκε προσωρινός αποκλεισμός.

Θετική στην απαγορευμένη ουσία Roxadustat βρέθηκε η Ρουμάνα τενίστρια, Σιμόνα Χάλεπ, όπως ανακοίνωσε η International Tennis Integrity Agency (ITIA), προσθέτοντας ότι στην 31χρονη πρωταθλήτρια επιβλήθηκε προσωρινός αποκλεισμός. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το αποτέλεσμα προέκυψε από την εξέταση του πρώτου δείγματος, χωρίς να διευκρινίζεται πότε διενεργήθηκε ο έλεγχος.

Άμεσή ήταν η αντίδραση της Χάλεπ, η οποία με ανάρτησή της στο twitter κάνει λόγο για το μεγαλύτερο σοκ της ζωής της. «Σε όλη μου την καριέρα, η ιδέα να "κλέψω" δεν πέρασε ούτε μία φορά από το μυαλό μου, καθώς είναι εντελώς αντίθετη με τις αξίες, με τις οποίες γαλουχήθηκα. Απέναντι σε μία άδικη κατάσταση, αισθάνομαι απόλυτα μπερδεμένη και προδομένη» αναφέρει η Ρουμάνα πρωταθλήτρια.

Η Χάλεπ βρέθηκε επί συνολικά 64 εβδομάδες (από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Ιανουάριο του 2018 και από τον Φεβρουάριο του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2019) στο Νο1 του κόσμου, στην παγκόσμια κατατξη τένις, ενώ στην τρέχουσα κατάταξη βρίσκεται στο Νο 9. Έχει κατακτήσει στην καριέρα της συνολικά 24 τίτλους, μεταξύ των οποίων δύο γκραν σλαμ, το Ρολάν Γκαρός του 2018 και το Γουίμπλεντον του 2019.

