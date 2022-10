Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Φορτούνης στην αποστολή για Αγρίνιο

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός βγήκε από την «ναφθαλίνη» και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των πρωταθλητών για την αναμέτρηση του Σαββάτου με τον Παναιτωλικό.

Ο Κώστας Φορτούνης συμπεριλήφθηκε -για πρώτη φορά τη φετινή περίοδο- στην αποστολή του Ολυμπιακού, ενόψει της αυριανής (22/10, 19:30) αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, για την 9η αγωνιστική της Super League. Ο διεθνής μέσος, μετά τον δεύτερο σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο πέρυσι, είχε μείνει εκτός πλάνων του Πέδρο Μαρτίνς, κάτι που δεν άλλαξε ούτε με την έλευση του Κάρλος Κορμπεράν το καλοκαίρι, αλλά ούτε και στα πρώτα παιχνίδια του Μίτσελ. Τώρα, ο Ισπανός προπονητής δείχνει διατεθειμένος να δώσει μία ευκαιρία στον έμπειρο άσο, τη στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν την επανεκκίνηση, μετά την εντός έδρας ήττα της Δευτέρας (17/10) από τον ΠΑΟΚ.

Σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι, ο Μίτσελ άφησε εκτός αποστολής τον Ουί Τζο Χουάνγκ, που έχει απογοητεύσει με τις ως τώρα εμφανίσεις του, αλλά και τους Τζολάκη και Αγκιμπού Καμαρά. Δεν υπολογίζει επίσης τους τραυματίες Βατσλίκ, Μαρσέλο και Βρσάλικο, καθώς και τους Σισέ και Κούντε, ενώ την τελευταία στιγμή προέκυψε πρόβλημα και με τον Μπα, ο οποίος αρχικά ήταν στην αποστολή, αλλά «κόπηκε» λόγω ασθένειας. Έτσι οι διαθέσιμοι αμυντικοί θα είναι μόλις τέσσερις, με την επιστροφή του Άβιλα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού για το Αγρίνιο: Άβιλα, Ουσεϊνού Μπα, Μπακαμπού, Μπουχαλάκης, Ελ Αραμπί, Φορτούνης, Ινμπομ Χουάνγκ, Χάμες Ροντρίγκες, Αμπουμπακάρ Καμαρά, Κρίστινσον, Εμβιλά, Μασούρας, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Πασχαλάκης, Μπιέλ, Ρέτσος, Γκάρι Ροντρίγκες, Σαμασέκου, Παπασταθόπουλος, Στουρνάρας, Βαλμπουενά, Βρουσάι.

