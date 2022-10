Αθλητικά

Στοκχόλμη: Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στα ημιτελικά

Ο ‘Έλληνας πρωταθλητής διατήρησε την πολύ καλή παράδοση που έχει κόντρα στον Ίμερ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στα ημιτελικά του Όπεν της Στοκχόλμης, νικώντας στους «8» τον πολύ φορμαρισμένο... γηπεδούχο Μίκαελ Ίμερ στα δύο σετ (7-5, 6-3), ύστερα από περίπου δύο ώρες αγώνα.

Στο δρόμο προς τον τελικό της διοργάνωσης, ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει το νικητή που θα προκύψει από το ζευγάρι ανάμεσα στον Φράνσις Τιάφο και Εμίλ Ρουσουοσβόρι, στον τελευταίο αγώνα της ημέρας (21/10).

Ο Τσιτσιπάς αντιμετώπισε τον Σουηδό τενίστα (Νο79 στον κόσμο) για τρίτη φορά φέτος και συνολικά πέμπτη στην καριέρα του, κι όπως φαίνεται έχει τον... τρόπο του με τον Ίμερ, καθώς δεν έχει ηττηθεί ποτέ απέναντί του.

Μέσα στο 2022, πριν το αποψινό παιχνίδι, ο Tsitsifast είχε αντιμετωπίσει και αποκλείσει τον Ίμερ τόσο στο Australian Open όσο και στο Roland Garros.

