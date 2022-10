Κοινωνία

Δυτική Αττική: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγώνων δρόμου

Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί και ποιες ώρες. Που απαγορεύεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων.



Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή (23/10) σε δρόμους της Δυτικής Αττικής λόγω της διεξαγωγής του «2ου Ημιμαραθωνίου WEST RUN», που διοργανώνει ο Δήμος Αγίων Αναργύρων -Καματερού.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Α. Προσωρινή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών, κατά τις ώρες 07.30΄ - 12.30΄:

Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Δημοκρατίας, στο τμήμα της μεταξύ της Υπογειοποίησης (Έξοδος Λ. Κατσώνη) και της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μενίδι.

Λ. Δημοκρατίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου και της οδού Κωστή Παλαμά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Δημοκρατίας και της οδού Κύπρου, στη δεξιά λωρίδα του οδοστρώματος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Φυλή.

Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κύπρου και της Λ. Φυλής, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Φυλή.

Λ. Φυλής, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Φυλή.

Σπύρου Θεολόγου (Θεοτόκου), στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Φυλής έως την οδό Δημητρίου Γούναρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επί της εν λόγω οδού, δε θα πραγματοποιηθεί η κυκλοφοριακή ρύθμιση της απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης των οχημάτων.

Λ. Κατσώνη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αυλώνος και Υψηλάντου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Κωνσταντινουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τριπόλεως και Αγ. Αναργύρων.

Τριπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Δημοκρατίας και της οδού Κωνσταντινουπόλεως.

Υψηλάντου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λ. Κατσώνη και Πίνδου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επί της εν λόγω οδού, δε θα πραγματοποιηθεί η κυκλοφοριακή ρύθμιση της απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης των οχημάτων.

Αγ. Αναργύρων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πεταλά & Δερβενακίων και της Λ. Δημοκρατίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ευβοίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Λ. Κατσώνη και της Λ. Δημοκρατίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων από την Ημιμαραθώνια διαδρομή, εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων κάθετης διέλευσης:

Αγ. Αναργύρων – Ν. Πλαστήρα.

Αγ. Αναργύρων – Σοφ. Βενιζέλου.

Αγ. Αναργύρων – Κεφαλληνίας.

Αγ. Αναργύρων – Επτανήσου & Π. Τσαλδάρη.

Αγ. Αναργύρων – Κωνσταντινουπόλεως.

Λ. Κατσώνη – Βρυούλων & Λευκωσίας.

Ευβοίας – Καλαμών.

Λ. Δημοκρατίας – Ιωαννίνων & Τσουκλίδη (Πάρκο Τρίτση).

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ελευσίνα και Μέγαρα Επίσης, λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία: «20ος Ημιμαραθώνιος Δρόμος ¨Στα Χνάρια του Παυσανίᨻ την Κυριακή 23/10/2022 και κατά τις ώρες 08.30΄- 11.30΄, θα πραγματοποιηθεί σταδιακή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις κατωτέρω οδούς περιοχής Δήμου Ελευσίνας και Μεγαρέων, ως εξής: Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της από τον οικοδομικό αριθμό 108 (ΔΕΗ Ελευσίνας) έως την Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου (Μπλόκο Ελευσίνας – οικοδομικός αριθμός 168) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο τμήμα της από τη θέση Μπλόκο Ελευσίνας (οικοδομικός αριθμός 168) έως τη χ/θ 42,000 και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής της ανωτέρω κυκλοφοριακής ρύθμισης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου και από παρακείμενες οδούς. Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.