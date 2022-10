Οικονομία

Agrotica: συγκέντρωση διαμαρτυρίας από αγρότες και κτηνοτρόφους (εικόνες)

Ποια είναι τα αιτήματα αγροτών και κτηνοτρόφων. Το μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπα.



Συλλαλητήριο μπροστά από την εμπορευματική πύλη της ΔΕΘ στις εγκαταστάσεις της οποίας φιλοξενείται η 29η AGROTICA, πραγματοποίησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι με πρωτοβουλία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

Εκπρόσωποι ομοσπονδιών αγροτικών συλλόγων που πήραν τον λόγο αναφέρθηκαν στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες με την αύξηση του κόστους παραγωγής, λόγω της ενεργειακής κρίσης και των αυξήσεων στις τιμές των ζωοτροφών και των λιπασμάτων.

Επισήμαναν ότι ο χειμώνας προβλέπεται ιδιαίτερα δύσκολος και πως οι ίδιοι πουλάνε τα προϊόντα τους σε χαμηλές τιμές και στη συνέχεια, ως καταναλωτές, διαπιστώνουν ότι στην αγορά κυκλοφορούν σε πέντε έως έξι φορές υψηλότερες τιμές.

Απευθυνόμενοι στην κυβέρνηση την κάλεσαν να προχωρήσει στην ενίσχυση των αγροτών με τη λήψη άμεσων και δραστικών μέτρων για τη μείωση των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα. Χαιρετισμούς στη συγκέντρωση απηύθυναν εκπρόσωποι των απεργών της επιχείρησης "Μαλαματίνα" και φοιτητικών συλλόγων.

Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών που δίνουν έναν μεγάλο αγώνα επιβίωσης

«Στηρίζουμε τους αγώνες και τα δίκαια αιτήματα των αγροτών για αφορολόγητο πετρέλαιο και γενικότερα για μέτρα μείωσης του κόστους της αγροτικής παραγωγής, για κατώτερες εγγυημένες τιμές στον παραγωγό πάνω από το κόστος παραγωγής ώστε και να μένει καθαρό εισόδημα και οι τιμές των προϊόντων να είναι προσιτές στα λαϊκά νοικοκυριά» δήλωσε ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για το αγροτικό συλλαλητήριο στην «Agrotika».

«Οι βιοπαλαιστές γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς δίνουν έναν μεγάλο αγώνα επιβίωσης! Το κόστος παραγωγής τους έχει εκτοξευθεί εξαιτίας των αυξήσεων σε πετρέλαιο, ρεύμα, λιπάσματα, ζωοτροφές, ενώ εξαναγκάζονται να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε βιομηχάνους και μεγαλεμπόρους σε τιμές κάτω του κόστους. Τα προβλήματα οξύνθηκαν λόγω του ιμπεριαλιστικού πολέμου, όμως δεν είναι ούτε προσωρινά, ούτε συγκυριακά, ούτε εισαγόμενα! Είναι ο μόνιμος βραχνάς για τους αγρότες αφού όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά εφαρμόζουν τις κατευθύνσεις της ΚΑΠ της ΕΕ και έχουν ως προτεραιότητα τα συμφέροντα των ομίλων» επισήμανε καταλήγοντας στη δήλωσή του ο Δ. Κουτσοϋμπας.

