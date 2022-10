Κοινωνία

“IRONMAN 70.3 VOULIAGMENI GREECE”: Κλειστή για ώρες η παραλιακή λεωφόρος

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στα δύο ρεύματα, κατά μήκος της Λ. Ποσειδώνος την Κυριακή.



Λόγω διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης με την επωνυμία «3ο Ελληνικό Τρίαθλο-IRONMAN 70.3 VOULIAGMENI GREECE», την Κυριακή 23/10/2022 και κατά το χρονικό διάστημα 07.45΄ - 17.45΄, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Προσωρινή, σταδιακή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (εξαιρούνται τα υποστηρικτικά οχήματα της εκδήλωσης και τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά μήκος της Λ. Ποσειδώνος από το ύψος της οδού Πανός, περιοχής Βουλιαγμένης, συνέχεια κατά μήκος της Λ. Αθηνών-Σουνίου στο ύψος της συμβολής της με την οδό Β. Κωνσταντίνου, περιοχής Βάρκιζας, συνέχεια κατά μήκος της Παραλιακής Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου έως το ύψος της συμβολής της με την Λ. Καραμανλή, περιοχής Αναβύσσου.

Καθορισμός Λωρίδων Αποκλειστικής Κυκλοφορίας οχημάτων για την κίνηση – εξυπηρέτηση μονίμων κατοίκων, επιχειρήσεων και Υπηρεσιών, καθώς και για την κίνηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης ως εξής:

Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Θέμιδος έως τη συμβολή της με την οδό Κυβέλης, περιοχή Βάρκιζας.

Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Αθηνών-Σουνίου, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Μπαράκου (“Ribas”) έως τη συμβολή της με την Λ. Β. Κωνσταντίνου, περιοχή Κορωπίου.

Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Αθηνών-Σουνίου, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Κέκροπος έως τη συμβολή της με την Λ. Αγίας Μαρίνας, περιοχή Αγίας Μαρίνας Κορωπίου.

Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Παραλιακής Λ. Αθηνών-Σουνίου (αντιδρόμηση), στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Γρανά / “ΑΚΤΕΑ” έως τη συμβολή της με την οδό Αγίου Δημητρίου, περιοχή Κορωπίου.

Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Παραλιακής Λ. Αθηνών-Σουνίου, στο τμήμα της από το ύψος του κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΚΑΛΑΜΙΑ/Άγιος Νικόλαος” έως τη συμβολή της με την οδό Γαλάζιας Ακτής, περιοχή Λαγονησίου.

Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Παραλιακής Λ. Αθηνών-Σουνίου, στο τμήμα της από το ύψος του ξενοδοχείου “GRAND RESORT LAGONISSI” (χ/θ 41,000) έως τη συμβολή της με την Λ. Καλυβίων, περιοχή Λαγονησίου.

Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Παραλιακής Λ. Αθηνών-Σουνίου, στο τμήμα της από το ύψος της συμβολής της με την οδό Σίφνου (κατ/μα “LAVO”) έως τη συμβολή της με την οδό Γαλαναίων, περιοχή Σαρωνίδας.

Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Παραλιακής Λε. Αθηνών-Σουνίου, στο τμήμα της από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μίνωος έως τη συμβολή της με την Λ.Σαρωνίδας, περιοχή Σαρωνίδας.

Εκτροπές της κυκλοφορίας και κίνηση λοιπών οχημάτων, μέσω των κάτωθι εναλλακτικών διαδρομών ως εξής:

Λ. Αθηνάς & Λ. Ευελπίδων (πηγαδάκια Βούλας), ρεύμα προς Σούνιο, αριστερά Λ. Ευελπίδων, πλην μόνιμων κατοίκων περιοχής Βουλιαγμένης (έως τις 17:00΄).

Λ. Ποσειδώνος & οδός Πανός, περιοχή Βουλιαγμένης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο, συνέχεια αριστερά οδό Πανός, προς το κοιμητήριο Βουλιαγμένης (έως τις 17:00΄).

Λ. Πανός & οδός Ιάσωνος, περιοχή Βουλιαγμένης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Ποσειδώνος, συνέχεια δεξιά οδό Ιάσωνος (έως τις 17:00΄).

Λ. Αναργυρούντος & Πλ. Ηρώων, περιοχή Βάρης, ρεύμα προς Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, ευθεία προς Λ. Ευελπίδων (έως τις 17:00΄).

Λ. Αγίας Μαρίνας & Αγίου Ιωάννου, περιοχή Κορωπίου, ρεύμα προς Λ. Αθηνών-Σουνίου, αριστερά οδό Αγίου Ιωάννου.

Λ. Αγίας Μαρίνας & Λουμπάρδας, περιοχή Κορωπίου, ρεύμα προς Λ. Αθηνών-Σουνίου, δεξιά οδό Λουμπάρδας, συνεχεία δεξιά οδό Θεμιστοκλέους.

Παραλιακή Λ. Αθηνών - Σουνίου & Λ. Καραμανλή, ρεύμα προς Αθήνα, δεξιά Λ. Καραμανλή, συνέχεια προς Λ. Αναβύσσου, δεξιά Λ. Καλυβίων, συνέχεια προς Λ. Θορικού, αριστερά Λ. Λαυρίου προς Αθήνα.

Λ. Καλυβίων & Α΄ και Β΄ Κυκλικοί Κόμβοι, ρεύμα προς Παραλιακή Λ. Αθηνών – Σουνίου, αριστερά προς Λεωφ. Αναβύσσου, συνέχεια δεξιά προς Λ. Καραμανλή, αριστερά Παραλιακή Λ. Αθηνών – Σουνίου.

"Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και Λεωφόρους και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων", σημειώνει η ΕΛΑΣ.

