Νότιγχαμ – Λίβερπουλ: Οι ουραγοί σόκαραν τους “reds”

Μεγάλη νίκη για την Νότιγχαμ που ξεκόλλησε από την τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα και απογοήτευση στη Λίβερπουλ για την νέα απώλεια.

Η Λίβερπουλ δεν είναι σε θέση να διεκδικήσει τον τίτλο και το απέδειξε σήμερα και στο «Σίτι Γκράουντ», γνωρίζοντας την ήττα από τη Νότιγχαμ με 1-0, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Premier League.

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ είχε πολλές απουσίες, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί πλήρως την απογοητευτική εμφάνιση της.

Έτσι η ομάδα του Στιβ Κούπερ πήρε τη δεύτερη νίκη στη σεζόν με το γκολ του Αβονίγι στο 55o λεπτό και με τον γκολκίπερ της, Ντιν Χέντερσον, να κάνει τεράστια απόκρουση στις καθυστερήσεις σε κεφαλιά του Φαν Ντάικ.

