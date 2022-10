Κόσμος

Κόστα Ρίκα: Συντριβή αεροσκάφους με επιβάτες Γερμανό επιχειρηματία και την οικογένεια του (εικόνες)

Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα. Δυο πτώματα εντοπίστηκαν ανοικτά του Πουέρτο Λιμόν.





Δυο πτώματα εντοπίστηκαν ανοικτά του Πουέρτο Λιμόν, στο ανατολικό τμήμα της Κόστα Ρίκα, όπου μικρό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν πέντε υπήκοοι Γερμανίας κατέπεσε στη θάλασσα της Καραϊβικής, ανακοίνωσε χθες Σάββατο ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας της χώρας της κεντρικής Αμερικής, ο Χόρχε Τόρες. στο ανατολικό τμήμα τηςόπουστο οποίο επέβαιναν πέντε υπήκοοι Γερμανίαςανακοίνωσε χθες Σάββατο ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας της χώρας της κεντρικής Αμερικής, ο Χόρχε Τόρες.





«Βρήκαμε συντρίμμια και τμήματα του αεροπλάνου που παρέσυραν ρεύματα (και) δύο πτώματα, αυτό ενός ανηλίκου και μέρος του πτώματος ενηλίκου» , είπε ο κ. Τόρες σε κοσταρικανό τηλεοπτικό δίκτυο, επιβεβαιώνοντας πως το αεροσκάφος, που αγνοείτο, εντοπίστηκε.





Νωρίτερα, ο υφυπουργός του Μαρτίν Άριας ανέφερε πως συντρίμμια του αεροπλάνου , που είχε αναχωρήσει από το νότιο Μεξικό, θεάθηκαν «28 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο της Λιμόν».





Σύμφωνα με τη γερμανική ταμπλόιντ εφημερίδα Bild, στο μικρό αεροσκάφος επέβαιναν ο ιδρυτής της αλυσίδας γυμναστηρίων McFit, ο Ράινερ Σάλερ , 53 ετών, η σύντροφός του, 44 ετών, τα δυο παιδιά τους, καθώς και ακόμη ένας άνδρας, 44 ετών. Ο πιλότος, 66 ετών, ήταν ελβετός υπήκοος.





Η ταμπλόιντ επικαλέστηκε εκπρόσωπο της εταιρείας που εκμεταλλεύεται την αλυσίδα γυμναστηρίων McFit, της RSG Group GmbH. «Προς το παρόν, δεν γνωρίζουμε περισσότερα», είπε η εκπρόσωπος στην εφημερίδα.





Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν έδωσε καμιά πληροφορία για τις ταυτότητες των θυμάτων.





Το αεροσκάφος που εκτελούσε ιδιωτική πτήση είχε απογειωθεί, σύμφωνα με κοσταρικανά ΜΜΕ, από την πολιτεία Τσιάπας, στο νότιο Μεξικό. Έχασε την επαφή με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στην Κόστα Ρίκα περί τις 18:00 προχθές Παρασκευή (σ.σ. τοπική ώρα· στις 03:00 χθες Σάββατο ώρα Ελλάδας), καθώς κατευθυνόταν στη Λιμόν, τον προορισμό του, για την προσγείωση.





Άρχισαν αμέσως έρευνες για τον εντοπισμό του, ανεστάλησαν για μερικές ώρες καθώς έπεσε η νύχτα και επικρατούσαν «κακές καιρικές συνθήκες», κατόπιν ξανάρχισαν στις 05:00 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 14:00 ώρα Ελλάδας), με τη συμμετοχή του λιμενικού σώματος και αεροσκαφών.





Κέντρο συντονισμού και διοίκησης, στο οποίο συμμετέχουν μέλη του Ερυθρού Σταυρού στην Κόστα Ρίκα και άνδρες της Πυροσβεστικής, εγκαταστάθηκε στο αεροδρόμιο της Λιμόν, διευκρίνισαν οι αρχές.