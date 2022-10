Κοινωνία

Μετρό - Γαλάτσι: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 2 μήνες

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή, λόγω εργασιών κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό Αθήνας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΓΑΔΑ:

«Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 24.10.2022 έως 25.12.2022 και καθ’ όλο το 24ωρο, θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Γαλατσίου, ως εξής:

ΦΑΣΗ 1

Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου της Λ. Γαλατσίου και για μήκος 150,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την Λ. Βεϊκου / Αγ. Γλυκερίας με κατάληψη του δεξιού τμήματος του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Πρωτοπαπαδάκη.

Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου της Λ. Πρωτοπαπαδάκη και για μήκος 150,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την Λ. Βεϊκου / Αγ. Γλυκερίας με κατάληψη του δεξιού τμήματος του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψυχικό.

Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου της Λ. Βεϊκου από το ύψος της οδού Αρτέμιδος έως το ύψος της οδού Ήρας με κατάληψη του δεξιού τμήματος του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Γαλατσίου/ Λ. Πρωτοπαπαδάκη.

Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους 4,50 μ. περίπου της οδού Αγ. Γλυκερίας και για μήκος 30,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την Λ. Γαλατσίου/ Λ. Πρωτοπαπαδάκη με κατάληψη του δεξιού τμήματος του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κυψέλη.

Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους 3,25 μ. περίπου της οδού Ιπποκράτους από το ύψος της οδού Αγ. Γλυκερίας έως την συμβολή της με την οδό Λυσίου με κατάληψη του δεξιού τμήματος του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Τον ολικό αποκλεισμό της οδού Λυσίου με εξαίρεση την χρήση από τους παρόδιους και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης από Λ. Γαλατσίου έως την οδό Ιπποκράτους.

Τον ολικό αποκλεισμό της οδού Εκάτης με εξαίρεση την χρήση από τους παρόδιους και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και σε μήκος 20,0 μ. περίπου πριν και έως την Λ. Βεϊκου.

Τον χαρακτηρισμό ως αδιεξόδου της οδού Εκάτης και στο τμήμα αυτής από την εργοταξιακή κατάληψη έως την οδό Μπουμπουλίνας.

ΦΑΣΗ 2

Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου της Λ. Πρωτοπαπαδάκη και για μήκος 150,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την Λ. Βεϊκου / Αγ. Γλυκερίας με κατάληψη του αριστερού τμήματος του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψυχικό.

Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου της οδού Ιπποκράτους και για μήκος 70,0 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την οδό Αγ. Γλυκερίας με κατάληψη του αριστερού τμήματος του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου της οδού Προφήτη Ηλία και για μήκος 50,0 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την οδό Βενιζέλου με κατάληψη του αριστερού τμήματος του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου της οδού Βενιζέλου από το ύψος της οδού Προφήτη Ηλία έως το ύψος της οδού Αγ. Γλυκερίας με κατάληψη του δεξιού τμήματος του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Αγ. Γλυκερίας.

Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην οδό Βενιζέλου και στο τμήμα αυτού που καθορίζεται από τα 50 μ. περίπου πριν την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

Την απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στην οδό Βενιζέλου και στο τμήμα αυτού που καθορίζεται από τα 50 μ. περίπου πριν την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Προφήτη Ηλία στην δεξιά πλευρά του οδοστρώματος, κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

ΦΑΣΗ 3

Τον σταδιακό αποκλεισμό του ρεύματος κυκλοφορίας της οδού Αγ. Γλυκερίας με κατεύθυνση την Λ. Γαλατσίου/ Λ. Πρωτοπαπαδάκη στο τμήμα από Ιπποκράτους και έως την συμβολή της με την Λ. Γαλατσίου/ Λ. Πρωτοπαπαδάκη.

Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους 6,00 μ. περίπου της Λ. Γαλατσίου και για μήκος 50,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την Λ. Βεϊκου / Αγ. Γλυκερίας με κατάληψη του αριστερού τμήματος του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Πρωτοπαπαδάκη.

Τον ολικό αποκλεισμό του παράδρομου της Λ. Πρωτοπαπαδάκη από την οδό Προφήτη Ηλία έως την οδό Αγ. Γλυκερίας.

Το χαρακτηρισμό ως μονοδρόμου της οδού Αγ. Γλυκερίας από Λ. Γαλατσίου/ Λ. Πρωτοπαπαδάκη προς και έως Ελ. Βενιζέλου.

ΦΑΣΗ 4

Τον σταδιακό αποκλεισμό του ρεύματος κυκλοφορίας της οδού Αγ. Γλυκερίας με κατεύθυνση την οδό Ελ. Βενιζέλου και για μήκος 30,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την Λ. Γαλατσίου/ Λ. Πρωτοπαπαδάκη.

Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους 6,00 μ. περίπου της Λ. Γαλατσίου και για μήκος 60,00 μ. περίπου πριν και έως την συμβολή της με την οδό Αγ. Γλυκερίας/ Λ. Βεϊκου με κατάληψη του δεξιού τμήματος του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Πρωτοπαπαδάκη.

Το χαρακτηρισμό ως μονοδρόμου της οδού Αγ. Γλυκερίας από Ελ. Βενιζέλου προς και έως Λ. Γαλατσίου/ Λ. Πρωτοπαπαδάκη.

Την απαγόρευση της δεξιάς στροφής από Λ. Γαλατσίου προς την οδό Αγ. Γλυκερίας.

ΦΑΣΗ 5

Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου της Λ. Πρωτοπαπαδάκη και για μήκος 80,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την Λ. Βεϊκου / Αγ. Γλυκερίας με κατάληψη του δεξιού τμήματος του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψυχικό.

ΦΑΣΕΙΣ 1,2,3,4,5

Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 50 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στον κόμβο Λ. Βεϊκου/ Αγ. Γλυκερίας – Λ. Γαλατσίου/ Πρωτοπαπαδάκη και στο τμήμα αυτού που καθορίζεται από τα 300 μ. έως τα 100 μ. περίπου πριν την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης.

Την απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στον κόμβο Λ. Βεϊκου/ Αγ. Γλυκερίας – Λ. Γαλατσίου/ Πρωτοπαπαδάκη και στο τμήμα αυτού που καθορίζεται από τα 300 μ. περίπου πριν την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της Λ. Γαλατσίου/ Λ. Πρωτοπαπαδάκη στην δεξιά πλευρά του οδοστρώματος, κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στην περιοχή των έργων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψυχικό και επί της Λ. Βεϊκου στην δεξιά πλευρά του οδοστρώματος, κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στην περιοχή των έργων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγ. Γλυκερίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση».

