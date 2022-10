Αθλητικά

Στοκχόλμη – Τσιτσιπάς: Ακόμη ένας χαμένος τελικός

Ο Ρούνε «πλήγωσε» και πάλι τον Έλληνα πρωταθλητή, μετά το φετινό Roland Garros.

Ανυπέρβλητο αποδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά το εμπόδιο του Χόλγκερ Ρούνε για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Μετά τη νίκη του στον 4ο γύρο του εφετινού Roland Garros, ο 19χρονος Δανός, επικράτησε ξανά του Έλληνα πρωταθλητή στον τελικό της Στοκχόλμης με 2-0 σετ (6-4, 6-4) και πήρε το τρόπαιο, δεύτερο μέσα στη σεζόν μετά από εκείνο στο τουρνουά του Μονάχου.

Ο 10ος τίτλος στην καριέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο tour δεν ήρθε ούτε στη σουηδική πρωτεύουσα. Στον 7ο τελικό που έδωσε στην τρέχουσα σεζόν ο 24χρονος δεν κατάφερε να πανηγυρίσει τον τρίτο του τίτλο, μετά από εκείνους στο Μόντε Κάρλο και στη Μαγιόρκα. Σήμερα γνώρισε την πρώτη του ήττα στο συγκεκριμένο τουρνουά (7-1) και παράλληλα έχασε δύο σετ, ενώ μέχρι τον αγώνα με τον Δανό δεν είχε απωλέσει ούτε ένα!

Κάνοντας δύο μπρέικ στο τέταρτο game κάθε σετ, ο Ρούνε έφτασε στη νίκη με 6-4, 6-4 κι από αύριο (24/10) θα βρεθεί στο νο24 της παγκόσμιας κατάταξης (από το νο27). Δεν επέτρεψε, παράλληλα στον Τσιτσιπά να γίνει ο μοναδικός παίκτης στο tour την εφετινή χρονιά που θα κατακτήσει δύο τίτλους αγωνιζόμενος με wild card, μετά από εκείνον της Μαγιόρκα, αλλά και να γίνει ο δεύτερος πίσω από τον Νόβακ Τζόκοβιτς που θα πανηγύριζε τίτλο μέσα στο 2022 και στις τρεις επιφάνειες.

