F1 - Grand Prix Austin: Θρίαμβος για Φερστάπεν

Ο αγώνας της Αμερικής ανέδειξε και την πρωταθλήτρια εταιρεία στους κατασκευαστές των μονοθέσιων.

Ο Μαξ Φερστάπεν θριάμβευσε στο Γκραν Πρι των ΗΠΑ, οδηγώντας τη Red Bull στην εξασφάλιση του τίτλου στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών της Formula 1, μια μέρα μετά το θάνατο του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη της Ντίτριχ Μάτεσιτζ.

Ο τίτλος, ο οποίος «κλείδωσε» τρεις αγώνες πριν το φινάλε της σεζόν, έδωσε τέλος σε ένα οκταετές σερί κυριαρχίας της Mercedes, που είδε τον επτά φορές πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον να τερματίζει δεύτερος.

Ο τίτλος είναι ο πρώτος της Red Bull από το 2013.

Η νίκη του Φερστάπεν ήταν η 13η του στη σεζόν, ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ της Formula 1.

