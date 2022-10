Υγεία - Περιβάλλον

Πέθανε ο μαιευτήρας που υπέστη έμφραγμα στην διάρκεια τοκετού

Θρήνος για τον χαμό του γυναικολόγου, ο οποίος έδινε μάχη επί μήνες για την ζωή του, μετά από το έμφραγμα που υπέστη στην διάρκεια τοκετού.

Επί τέσσερις μήνες πάλεψε για τη ζωή του μαιευτήρας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων αλλά τελικά έχασε την μάχη.

Ο μαιευτήρας είχε υποστεί έμφραγμα την ώρα μάλιστα τοκετού σε ιδιωτική κλινική της περιοχής.

Ο γιατρός καταγόταν από την Άρτα. Συνεργαζόταν με την ιδιωτική κλινική όπου πριν προλάβει να φέρει στον κόσμο μία νέα ζωή, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Για αρκετό διάστημα νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εμφραγμάτων του Πανεπιστημιακού και στη συνέχεια στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ίδιου νοσοκομείου.

Παρά την μεγάλη προσπάθεια που έκαναν οι συνάδελφοί του η κατάστασή του δεν βελτιώθηκε με αποτέλεσμα το απόγευμα της Κυριακής να φύγει από τη ζωή.

