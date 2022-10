“The 2Night Show”: Δανδουλάκη και Γεωργαλάς στην παρέα του Αρναούτογλου (εικόνες)

Life

Ξεχωριστή συντροφιά με εκλεκτούς καλεσμένους θα μας κρατήσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, το πρώτο βράδυ της εβδομάδας.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» την Κάτια Δανδουλάκη και σβήνουν μαζί τα 50 κεράκια για τα 50 χρόνια που κλείνει φέτος στο θεατρικό σανίδι.

Η Κάτια Δανδουλάκη μιλάει για τα πρόσωπα που συνάντησε στην επιτυχημένη πορεία της και περιγράφει ανέκδοτες ιστορίες της ζωής της.

Θυμάται με συγκίνηση τον σύντροφο της ζωής της, Μάριο Πλωρίτη, και δίνει τη δική της εκδοχή για τα όσα είπε πρόσφατα ο τηλεοπτικός της σύζυγος, στη σειρά «Λάμψη», Χρήστος Πολίτης.

Τέλος, μιλάει για τη θεατρική παράσταση «Διάλεξε τον θάνατό σου, αγάπη μου», στην οποία πρωταγωνιστεί και σχολιάζει την επική ατάκα «Είναι αδύνατο να αρρωστήσω, γιατί είμαι πλούσια!», η οποία έχει γίνει viral στο TikTok.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show» έρχεται και ο Δημήτρης Γεωργαλάς.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλάει για τον Κώστα, τον κόντρα ρόλο που ερμήνευσε με επιτυχία στον «Σασμό», αλλά και για την ταχυκαρδία που του δημιούργησαν οι βίαιες σκηνές που χρειάστηκε να παίξει.

Επίσης, περιγράφει την πορεία του στο θέατρο, τις έντονες ενστάσεις που είχαν οι δικοί του για την υποκριτική, αλλά και το παράπονό του για τις τηλεοπτικές προτάσεις που άργησαν να έρθουν, περίπου, 16 χρόνια.

Ποια είναι η πραγματική του ηλικία και γιατί τον μεγαλώνουν στην Google; Πώς το πέρασμα από τις «Άγριες Μέλισσες» οδήγησε στον «Σασμό»; Γιατί τον «βρίζουν» στον δρόμο οι τηλεθεατές;

Τέλος, ο Δημήτρης Γεωργαλάς μιλάει για την παράσταση «Ο Μεγάλος Περίπατος του Πέτρου», στην οποία συμμετέχει, αλλά και για τη δεύτερη μεγάλη του αγάπη που δεν είναι άλλη από τη σκηνοθεσία.

