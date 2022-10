Κόσμος

Ουκρανία - Ζελένσκι: Η αίσθηση της ήττας γίνεται ισχυρότερη στη Ρωσία

Τι επισημαίνει στο μήνυμα του ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, με αφορμή την συμπλήρωση οκτώ μηνών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην χώρα του.

Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμα του, αναφερόμενος στη συμπλήρωση οκτώ μηνών από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκρινε πως η Ρωσία αποτυγχάνει ως προς τους στόχους που είχε θέσει όταν εισέβαλε στη χώρα του την 24η Φεβρουαρίου.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, υποστήριξε ο αρχηγός του κράτους, «τσακίζει τον λεγόμενο δεύτερο ισχυρότερο στρατό στον κόσμο».

«Η αίσθηση της ήττας στη Ρωσία γίνεται ισχυρότερη», πρόσθεσε και υπογράμμισε πως ενώ η χώρα αυτή ήταν άλλοτε σημαντικός παράγοντας στη διεθνή σκηνή, σήμερα είναι ολοένα πιο «απομονωμένη» διπλωματικά. Διαβεβαίωσε εξάλλου ότι ο στρατός του ανακαταλαμβάνει εδάφη καθημερινά.

Ολόκληρη η χώρα, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσάρτησε η Ρωσία το 2014, «θα απελευθερωθεί», επανέλαβε, προειδοποιώντας ταυτόχρονα τους Ουκρανούς πως ο χειμώνας που έρχεται θα είναι «ο πιο σκληρός στην ιστορία μας» εξαιτίας των ζημιών που προκάλεσαν τα ρωσικά πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

