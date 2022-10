Δυτική Όχθη: νεκροί Παλαιστίνοι σε επιδρομή του στρατού του Ισραήλ (εικόνες)

Συνεχίζεται η αιματοχυσία στην πολύπαθη περιοχή, αυτήν την φορά σε επιδρομή του ισραηλινού στρατού στην περιοχή της Ναμπλούς.

Τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι περίπου είκοσι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε επιδρομές του στρατού του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κυρίως στη Νάμπλους, πόλη όπου δρα νεοσύστατη ένοπλη οργάνωση, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

«Έχουμε τρεις νεκρούς και 19 τραυματίες, ανάμεσά τους τρεις πολύ σοβαρά, από ισραηλινά πυρά στη Νάμπλους», διευκρίνισε το υπουργείο στο λακωνικό δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα για την επιχείρηση, που εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

25/10/2022, Palestine woke up to the news of new 5 martyrs, 4 in #Nablus and 1 in #Ramallah

Since Jan 2022, Israeli crimes of extra judicial killings resulted in 182 Palestinian martyrs. between 18-30 yrs. #ICCIsrael #ApartheidIsrael #EndIsraeliOccupation#Accountability pic.twitter.com/HuzTPSGH8s