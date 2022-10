Κόσμος

Δυτική Όχθη: Νεκρός Παλαιστίνιος από πυρά Ισραηλινών (εικόνες)

Νεκρός και τραυματίες σε νέα επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη, όπου η κατάσταση είναι τεταμένη.

Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα στη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπου η ένταση είναι οξυμένη τους τελευταίους μήνες, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Αφού νωρίτερα το υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι «δύο μάρτυρες έφτασαν στο κρατικό νοσοκομείο της Τζενίν», αργότερα διόρθωσε τον απολογισμό του και επεσήμανε ότι μόνο ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε και έξι άλλοι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας σοβαρά από σφαίρα στο κεφάλι.

Ο ισραηλινός στρατός προς το παρόν δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές, αλλά νωρίτερα είχε επισημάνει ότι διεξήγαγε επιχείρηση σε καταυλισμό προσφύγων στη Τζενίν.

Πολλοί στρατιώτες επιχείρησαν στον καταυλισμό τα ξημερώματα και ξέσπασαν επεισόδια, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες και μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa.

Σε αυτόν τον καταυλισμό της Τζενίν έπεσε νεκρή η Αμερικανοπαλαιστίνια δημοσιογράφους του al Jazeera Σιρίν Αμπού Άκλεχ τον Μάιο όταν κάλυπτε μια ισραηλινή επιδρομή. Ο στρατός του Ισραήλ παραδέχθηκε ότι υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» να ευθύνεται για τον θάνατο της Άκλεχ, όμως αρνήθηκε ότι επρόκειται για σκόπιμη ενέργεια.

Η βία έχει οξυνθεί τους τελευταίους μήνες στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, κυρίως στην Ναμπλούς και τη Τζενίν, όπου ο ισραηλινός στρατός έχει αυξήσει τις επιχειρήσεις του μετά τις θανατηφόρες αντιισραηλινές επιθέσεις που σημειώθηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Στη διάρκεια των επιδρομών αυτών του ισραηλινού στρατού ξεσπούν συχνά επεισόδια με τους κατοίκους. Περισσότεροι από 100 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής, ο μεγαλύτερος απολογισμός στη Δυτική Όχθη εδώ και σχεδόν επτά χρόνια, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Την Τετάρτη ένας 18χρονος Παλαιστίνιος έπεσε νεκρός από τα πυρά του στρατού σε συγκρούσεις που ξέσπασαν στον καταυλισμό προσφύγων αλ Αρούμπ, κοντά στη Χεβρώνα, την ώρα που νεαροί διαμαρτύρονταν για τις ισραηλινές επιχειρήσεις.

Επίσης τις τελευταίες ημέρες έχουν σκοτωθεί δύο Ισραηλινοί στρατιώτες, με αποτέλεσμα να εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και να ξεσπάσουν επεισόδια στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Γιαΐρ Λαπίντ δήλωσε χθες Πέμπτη ότι «η κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας θα συνεχιστεί μέχρι να συλληφθούν οι τρομοκράτες και όσοι τους έστειλαν», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

