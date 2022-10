Κοινωνία

Τροχαίο - Λεσίνι: απανθρακώθηκε οδηγός μέσα σε αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία με θύμα έναν άτυχο άνδρα, ο οποίος απανθρακώθηκε μέσα στο αμάξι του.

Τραγικό θάνατο βρήκε οδηγός αυτοκινήτου, τα ξημερώματα της Τρίτης στο Λεσίνι Αιτωλοακαρνανίας και ειδικότερα στην Επαρχιακή Οδό Αστακού - Λεσινίου.

Γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα και κάτω από άγνωστες συνθήκες, το όχημά ξέφυγε της πορείας του, εξετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Παρά τις προσπάθειές, το άτομο που βρισκόταν στην θέση του οδηγού, δεν κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο ΙΧ, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Στο σημείο έσπευσαν 8 πυορσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, αλλά δυστυχώς ήταν πλέον αργά.

Σορός ατόμου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε Ι.Χ.Ε. όχημα, στην ΕΠ.Ο. Αστακού – Λεσινίου, στο Λεσίνι Αιτωλοακαρνανίας. Επιχειρούν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 25, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε καρνάγιο - Μεγάλα σκάφη καταστράφηκαν ολοσχερώς (εικόνες)

Ρούλα Πισπιρίγκου: η απολογία για Μαλένα - Ίριδα και η προθεσμία

Κορονοϊός: 3 νέα υποστελέχη προβληματίζουν τους επιστήμονες