Σταϊκούρας για Fuel Pass 3: Δεν έχει τεθεί θέμα για τέτοιο μέτρο

«Δεν υπάρχουν περιθώρια να μοιράζουμε δισεκατομμύρια κάθε βδομάδα», παρατήρησε ο Υπουργός Οικονομικών, ερωτηθείς για νέα μέτρα στήριξης.

Δεν έχει τεθεί θέμα για fuel pass 3, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Όπως είπε, μείωση των φόρων οριζόντια δεν μπορεί να γίνει, γιατί σύμφωνα με το Eurogroup οι μειώσεις πρέπει να είναι στοχευμένες. Η οριζόντια μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης έχει τεράστιο δημοσιονομικό κόστος, 1 δις που δεν το αντέχουμε, συμπλήρωσε.

«Δεν έχει τεθεί θέμα για fuel pass 3. Ισχύουν τα μέτρα της Θεσσαλονίκης, που έχει υλοποιηθεί η επιδότηση, όχι τα άλλα μέτρα», είπε ο υπουργός Οικονομικών. Ερωτηθείς στη συνέχεια για το πετρέλαιο κίνησης, επανέλαβε πως «ισχύει ό,τι είπε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Δεν είπε ούτε για το ένα, ούτε για το άλλο», είπε και πρόσθεσε.

«Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν μπορεί να υπάρξουν μελλοντικά νέες παρεμβάσεις, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε κάθε εβδομάδα για νέες παρεμβάσεις. Έχουμε δώσει περισσότερα από κάθε άλλο κράτος, έχουμε πρωτογενές έλλειμα και ουσιαστικά από την αντιπολίτευση μας λένε αυξήστε το έλλειμα. Εκτιμάμε ότι θα τρέξουμε με έλλειμα 1,7%».

Στην ερώτηση γιατί είναι κάθετα αντίθετος στη μείωση του ΕΦΚ απάντησε, «Τα μέτρα δεν μπορεί να είναι οριζόντια, πρέπει να εκτιμάται το δημοσιονομικό κόστος, που δεν το αντέχουμε. Τα υπερέσοδα των εταιρειών ενέργειας εισπράττονται. Δημόσια δεν έχω αποκλείσει ποτέ τίποτα, αλλά είναι δύσκολο να κάνεις σχεδιασμό με τόσο μεγάλη μεταβλητότητα. πρέπει να είναι κοντά στην κοινωνία, αλλά να έχεις και περιθώρια. Βασική στόχευση είναι να πετύχουμε αυτά που λέει ο προϋπολογισμός. Να επιστρέψουμε σε χαμηλά πρωτογενή. Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται θέμα παρέμβασης στο πετρέλαιο κίνησης. Υπάρχει το επίδομα θέρμανσης, ανοίγει προσεχώς η πλατφόρμα. Είναι διευρυμένα φέτος τα κριτήρια για το επίδομα».

«Στους συνταξιούχους υπάρχουν 3 παρεμβάσεις, η μόνιμη αύξηση (θα δούμε εκτιμήσεις προϋπολογισμού, εκτιμώ ότι θα είναι πάνω από 7%). Αφορά περίπου 1,5 εκατ. συνταξιούχους, υπάρχει η αύξηση από την εισφορά αλληλεγγύης και η παρέμβαση για τους πιο ευάλωτους», είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Σε ότι αφορά τα αναδρομικά των συνταξιούχων είπε, «Η κυβέρνηση τιμά τις δικαστικές αποφάσεις. Τα μέτρα κοστίζουν δισ. ευρώ, δεν υπάρχουν περιθώρια να μοιράζουμε δισεκατομμύρια κάθε εβδομάδα. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης πρόσφατα είπε ότι αν κι εκείνος μοίραζε 50 δισ. ευρώ θα ήταν ακόμη πρωθυπουργός. Μετά είπε ότι δίνουμε ψίχουλα. Η κυβέρνηση μετά της Θεσσαλονίκη ψήφισε την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, που κοστίζει 1,2 δισ. ευρώ. Το ταμείο έχει 39 δισ. ευρώ σήμερα και θέλει πολύ προσοχή και σύνεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε ταμειακά διαθέσιμα με την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης. Κάναμε εκδόσεις χρέους με διορατικότητα, με τα ταμειακά διαθέσιμα βοηθάμε την κοινωνία. Το ταμείο της χώρας είναι διαφορετικό από το δημοσιονομικό κομμάτι. Οι αγορές την τελευταία τριετία μας έχουν αναβαθμίσει 11 φορές, είναι γεγονός ότι υπάρχουν αυξημένες αβεβαιότητες που επηρεάζουν και τους οίκους αξιολόγησης, είμαι αισιόδοξος ότι θα πετύχουμε τον στόχο το 2023».

