“Εκτός Υπηρεσίας”: Ξεκαρδιστικό το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Το «Εκτός Υπηρεσίας», η κωμική σειρά του ΑΝΤ1, συνεχίζει να ειναι «εγκληματικά»… ξεκαρδιστική! Πάρτε μία... γεύση από το αποψινό επεισόδιο.

Ο Κάβουρας. Ένα νησί με μηδενική εγκληματικότητα.

Το Καμπανάκι και το Ποθητό. Δύο χωριά που στο παρελθόν τα χώριζε αιώνια έχθρα, αλλά τώρα ζουν μονιασμένα και αγαπημένα.

Ένα αστυνομικό τμήμα που απειλείται να κλείσει λόγω αδράνειας.

Το «Εκτός Υπηρεσίας», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, και είναι «εγκληματικά»… ξεκαρδιστική!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ

Η νεολαία του νησιού συνεχίζει τις πρόβες για το θεατρικό ανέβασμα, των θρυλικών απομνημονευμάτων του Ντάντουλα. Η Σωτηρία πάνω σε μια καλλιτεχνική συζήτηση, αποκαλύπτει ότι ο Μένιος είναι ερωτευμένος με τη Λίζα. Ο Μένιος ξεροκαταπίνει και χτυπιέται πως όχι μόνο δεν είναι ερωτευμένος μαζί της, αλλά ούτε καν τη γουστάρει, γιατί δεν είναι καθόλου ο τύπος του! Ο Ιάκωβος, με μια θεοπάλαβη ιστορία, εξηγεί στους νησιώτες με ποιο τρόπο, έφτασαν τα κόκκαλα του Ντάντουλα, στα χέρια του! Ο Σβίγγος και η Μπόμπα δεν μπορούν να κρύψουν τη συγκίνησή τους... τώρα που βρέθηκαν τα λείψανα, μπορούν να πεθάνουν ήσυχοι! Τι να την κάνουν πλέον τη ζωή τους, χωρίς εχθροπραξίες; Έτσι προσπαθούν να βρουν τρόπο να ξαναδώσουν νόημα στη βαρετή και μάταιη ζωή τους!

Συντελεστές:

Σενάριο: Μάκης Πιτταράς - Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κεχαγιάς

Πρωταγωνιστούν: Πάνος Βλάχος, Βασιλική Ανδρίτσου, Άνδρη Θεοδότου, Νίκος Ορφανός, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξης Βιδαλάκης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Γιώργος Τζαβάρας, Γιάννης Κοκιασμένος, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Αννέτα Κορτσαρίδου, Γιάννης Γιαννούλης, Σωσώ Χατζημανώλη, Θοδωρής Σκυφτούλης, Θανάσης Ζερίτης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Μαριλένα Γερμανού, Μαρία Κυρώζη, Άννα Κλάδη.

Στο ρόλο του Σωκράτη ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Στο ρόλο της Μπόμπας η Αλίκη Αλεξανδράκη

Το «ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» είναι παραγωγή της JK PRODUCTIONS.

«Εκτός Υπηρεσίας». Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

#EktosYpiresias

TRAILER

Τα επεισόδια της σειράς «Εκτός Υπηρεσίας» μπορείτε να τα δείτε στο site του ANT1 στο κανάλι του ΑΝΤ1 στο YouTube

