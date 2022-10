Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Έκλειψη Ηλίου και Αφροδίτη φέρνουν καλά νέα, αλλά... (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, για την Τρίτη και τις επόμενες ημέρες, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Δεν είναι σαν τις άλλες αυτή η έκλειψη Ηλίου», είπε η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις των ζωδίων, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως ανέφερε η αστρολόγος, «είναι και Ήλιος και Σελήνη και Αφροδίτη μαζί στον Σκορπιό», προσθέτοντας πως αυτό σημαίνει «και χρήμα και έρωτα και συναντήσεις με φίλους».

«Προσπαθήστε να εκμεταλλευθείτε την περίοδο αυτή και κάντε το σύντομα, γιατί αύριο - μεθαύριο θα σας λέω άλλα», προειδοποίησε η Λίτσα Πατέρα.

Προσέθεσε πως «ο Άρης κάνει μια πολύ ωραία όψη με τον Ερμή. Θα έχουμε συναντήσεις, συμφωνίες, επαφές και πολύ ωραία λόγια. Μετά, ο Ερμής κάνει τετράγωνο με τον Πλούτωνα και θα έρθουν δύσκολα λόγια και δύσκολες στιγμές μας με τα παιδιά».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

