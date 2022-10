Τεχνολογία - Επιστήμη

Μερική έκλειψη Ηλίου θα είναι ορατή και στην Ελλάδα

Πότε θα παρατηρηθεί η μέγιστη φάση της έκλειψης και πότε θα είναι ορατή στην Ελλάδα.



Μια μερική έκλειψη Ηλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Οκτωβρίου και θα είναι ορατή στο βόρειο ημισφαίριο, στην Αφρική, στην Ασία και στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων και στη χώρα μας, ξεκινώντας λίγο μετά το μεσημέρι. Η επόμενη ηλιακή έκλειψη που θα είναι ορατή από τη χώρα μας, θα είναι το 2027.

Η μέγιστη φάση της έκλειψης θα παρατηρηθεί στην Κεντρική Ρωσία και στη Δυτική Σιβηρία, όπου η Σελήνη θα καλύψει περίπου το 85% του ηλιακού δίσκου. Στην κεντρική Ελλάδα και στην Αθήνα η διάρκεια της έκλειψης θα είναι περίπου 2 ώρες και 15 λεπτά. Θα αρχίσει στις 12:36 μ.μ., η μέγιστη κάλυψη του ηλιακού δίσκου (σχεδόν 38%, ποσοστό που θα αγγίξει το 46% στα βορειοανατολικά σύνορα της χώρας) θα συμβεί στις 13:43 και το φαινόμενο θα ολοκληρωθεί στις 14:51. Στη Θεσσαλονίκη η μερική έκλειψη θα αρχίσει στις 12:30, θα κορυφωθεί στις 13:38 και θα τελειώσει στις 14:46.

Μερική έκλειψη συμβαίνει όταν η Σελήνη παρεμβάλλεται μεταξύ Γης και Ήλιου, καλύπτοντας ένα μόνο μέρος του άστρου μας. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, η έκλειψη δεν μπορεί να παρατηρηθεί με ασφάλεια άμεσα με γυμνά μάτια (υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης), αλλά μέσα από κιάλια ή τηλεσκόπιο με ειδικό ηλιακό φίλτρο.

Θα ακολουθήσει στις 7 Νοεμβρίου μια ολική σεληνιακή έκλειψη, η οποία και θα είναι η τελευταία γενικά έκλειψη του 2022. Το 2023 θα υπάρξουν τέσσερις εκλείψεις: μία ολική ηλιακή στις 20 Απριλίου, μία σεληνιακή στις 5-6 Μαΐου, μία δακτυλιοειδής ηλιακή στις 14 Οκτωβρίου και μία μερική σεληνιακή στις 28-29 Οκτωβρίου.

