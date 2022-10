Οικονομία

ΕΦΚΑ - Εκκρεμείς συντάξεις: Μηδενίστηκαν και για το 2020

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΕΦΚΑ έχει εκδώσει το 98% των αιτήσεων κύριας συνταξιοδότησης από την έναρξη της λειτουργίας του.

Την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων συντάξεων και για το έτος 2020 ολοκλήρωσαν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, φτάνοντας παράλληλα τις 29.000 απονομές τον Σεπτέμβριο.

Επιπλέον, ακόμα 10 διευθύνσεις του φορέα μηδένισαν τις εκκρεμότητές τους σε ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις.

Αναλυτικά, από 1.100.000 αιτήσεις κύριας συνταξιοδότησης, που έχουν υποβληθεί από την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει εκδοθεί το 98%.

Επίσης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, έχει μηδενιστεί το σύνολο των εκκρεμών κύριων συντάξεων, πλην διεθνών και ανελαστικών, για τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020. Για το 2021, το ποσοστό ολοκλήρωσης αγγίζει το 95,5% (εκκρεμούν προς εκκαθάριση 8.890 αιτήσεις), ενώ, παράλληλα, έχει ήδη εκκαθαριστεί πάνω από το 85% των αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν μέχρι και το τέλος Ιουνίου 2022 (εκκρεμούν προς εκκαθάριση 17.000 αιτήσεις).

Με βάση τα στοιχεία Σεπτεμβρίου, οι ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις, που απέμεναν προς εκκαθάριση, ανέρχονταν σε 26.000, δηλαδή το 2% του συνόλου των συνταξιοδοτικών αιτήσεων που υποβλήθηκαν από το 2016 μέχρι και τον Ιούνιο του 2022.

Τονίζεται πως επιπλέον 16.000 ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις κρίνονται ως ανελαστικές ή εν δυνάμει απορριπτικές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις απονομής για μία σειρά από λόγους (οφειλές που δεν έχουν διευθετηθεί, ανοικτές δικαστικές εκκρεμότητες, μη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, απουσία ιατρικών γνωματεύσεων, κ.ά.).

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ο Σεπτέμβριος αποδείχθηκε ο καλύτερος Σεπτέμβριος όλων των εποχών για τον ΕΦΚΑ, καθώς εκδόθηκαν πάνω από 29.000 συνταξιοδοτικές αποφάσεις, αυξημένες κατά 57% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Παράλληλα, 10 ακόμα Διευθύνσεις του φορέα σε όλη την Ελλάδα μηδένισαν τις ληξιπρόθεσμες συντάξεις, που πολλές από αυτές εκκρεμούσαν για ένα ή και δύο χρόνια. Απομένουν μόνο ελάχιστες - στην πλειονότητά τους εν δυνάμει απορριπτικές ή με ανοιχτές οφειλές - όπου αναμένεται να οριστικοποιηθούν και αυτές μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι 10 επιπλέον Διευθύνσεις είναι οι εξής:

Τοπική Διεύθυνση (ΤΔ) Β' Ημαθίας ΤΔ Β' Κοζάνης ΤΔ Α' Ιωαννίνων ΤΔ Ξάνθης ΤΔ Καστοριάς ΤΔ Ζακύνθου ΤΔ Θεσπρωτίας ΤΔ Β' Πέλλας ΤΔ Β' Έβρου ΤΔ Δ ΒΤ Αθήνας-Μαρούσι

Υπενθυμίζεται πως έχουν ήδη μηδενίσει τις εκκρεμότητες τους τα παρακάτω τ. Ταμεία και Διευθύνσεις:

ΤΑΠ ΔΕΗ

ΤΣΠ ΟΤΕ

ΤΣΠ Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος-ΑΤΕ

ΤΣΠ Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος-ΕΤΕ

Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Ιωνικής-Λαϊκής Τράπεζας και Άλλων Τραπεζών-ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Τοπική Διεύθυνση (ΤΔ) Κεφαλληνίας

ΤΔ Γ' Αιτωλοακαρνανίας

ΤΔ Σάμου

ΤΔ Λευκάδας

ΤΔ Β' Κορινθίας

ΤΔ Α΄Αιτωλοακαρνανίας

ΤΔ Β' Έβρου

ΤΔ Φλώρινας

ΤΔ Ρεθύμνου

ΤΔ Λασιθίου

ΤΔ Ι' ΚΤ Αθήνας (Ηλιούπολη)

Τέλος, το πρώτο εννεάμηνο του 2022, εκδόθηκαν συνολικά 217.000 συντάξεις, 54.000 περισσότερες σε σχέση με το σύνολο των εκδόσεων του 2020 και 94.000 περισσότερες σε σχέση με το σύνολο του 2019.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Χαλκιδική: Σκότωσαν 53χρονο με τσεκούρι

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Έκλειψη Ηλίου και Αφροδίτη φέρνουν καλά νέα, αλλά... (βίντεο)

Κακοκαιρία στην Κρήτη - arogi.gr: Η πλατφόρμα για αποζημίωση επιχειρήσεων