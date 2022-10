Πολιτική

ΝΔ: Ο Ανδρέας Πάτσης διαγράφηκε από την ΚΟ

Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ τέθηκε ο βουλευτής Ανδρεάς Πάτσης μετά την καταγγελία του ΣΥΡΙΖΑ για την εταιρεία με τα κόκκινα δάνεια.

Εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τέθηκε ο βουλευτής Γρεβενών, Ανδρέας Πάτσης, μετά τις καταγγελίες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι ιδιοκτήτης ξένων εταιρειών ειδικού σκοπού που αγόρασαν «κόκκινα» δάνεια ύψους 62 εκατ. ευρώ με μόλις 4,3 εκ. ευρώ.

Από το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται ότι, «οι εξηγήσεις του βουλευτή Ανδρέα Πάτση για επαγγελματικές του δραστηριότητες, που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του βουλευτή και τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας, δεν κρίθηκαν επαρκείς. Κατόπιν τούτου, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ο βουλευτής Γρεβενών Ανδρέας Πάτσης, τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ».

Λίγο νωρίτερα και μετά το θόρυβο που είχε δημιουργηθεί, ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, Ιωάννης Μπουγάς, είχε καλέσει τον βουλευτή για εξηγήσεις.

Στην πρώτη του αντίδραση προχώρησε ο Ανδρέας Πάτσης, πρώην πλέον βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μετά τη διαγραφή του, έπειτα από το σάλο που προκάλεσαν οι κατηγορίες για αγορά «κόκκινων» δανείων.

«Αγαπητοί Γρεβενιώτες και Γρεβενιώτισσες παραμένω Βουλευτής σας, Ανεξάρτητος» αναφέρει στην πρώτη του δήλωση μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής Γρεβενών, Ανδρέας Πάτσης. «Μέχρι τελευταίας στιγμής θα είμαι ο Ανδρέας που ξέρετε .Σας ευχαριστώ θερμά» συμπληρώνει ο ίδιος.

Η ανακοίνωση του Γρ. Τύπου ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τη διαγραφή Πάτση

"Ο κ. Μητσοτάκης γνώριζε ότι ο κ. Πάτσης είχε εισπρακτικές και πλούτιζε από κόκκινα δάνεια από τον Φεβρουάριο του 2020, όταν είχε αποκαλυφθεί πρώτη φορά από την εφημερίδα Δημοκρατία και την εφημερίδα Documento.

Γνώριζε ότι είχε ρημάξει στις απευθείας αναθέσεις τα ΕΛΤΑ από τον Ιούνιο του 2021, όταν και κατέθεσε σχετική επίκαιρη ερώτηση στον κ. Πιερρακάκη ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, κ. Κάτσης, χωρίς να λάβει ποτέ απάντηση.

Δύο χρόνια γνώριζε και επικροτούσε το πλιάτσικο, αφού δεν έκανε τίποτα. Πολύ απλά γιατί το πλιάτσικο στα ταμεία είναι η κανονικότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Με καθυστέρηση δύο ετών και μετά από τριήμερη σιωπή έσπευσε τώρα να διαγράψει τον κ. Πάτση, μόνο και μόνο γιατί οι πολίτες έχουν πλέον καταλάβει ότι χιλιάδες σπίτια και πρώτες κατοικίες θα βγουν σύντομα στο σφυρί για χάρη των funds και των τραπεζών.

Ακόμα και έτσι ωστόσο, αφού ο κ. Μητσοτάκης αναγνωρίζει την παρανομία και την ανηθικότητα των πρακτικών του κ. Πάτση, τον κ. Πιερρακάκη που έδωσε μέσω των ΕΛΤΑ 1 εκατ. ευρώ απευθείας αναθέσεις στον βουλευτή της ΝΔ γιατί δεν τον αποπέμπει;

Υ.Γ. Δύο ερωτήματα: Ο κ. Πάτσης θα επιστρέψει το 1 εκατ. που τσέπωσε από τον κ. Πιερρακάκη; Θα ελεγχθεί από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες πώς έδωσε 4,3 εκατ. ευρώ για να εξαγοράσει το χαρτοφυλάκιο των κόκκινων δανείων ύψους άνω των 60 εκατ. ευρώ;"

Το σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ για τη διαγραφή του Ανδρέα Πάτση από την ΚΟ της ΝΔ

Καμιά διαγραφή δεν μπορεί να απαλλάξει την κυβέρνηση από τις τεράστιες ευθύνες της, όχι μόνο γιατί ήταν προφανώς γνωστή στο κόμμα της ΝΔ η δραστηριότητα του βουλευτή της, αλλά κυρίως γιατί αυτή η δραστηριότητα είναι προϊόν μιας εγκληματικής πολιτικής που έχει νομιμοποιήσει την κερδοσκοπία και τους πλειστηριασμούς σε βάρος των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επαγγελματιών, για την οποία και τα άλλα κόμματα που κυβέρνησαν, έχουν “λερωμένη τη φωλιά τους”.

Παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ

Την παραίτησή του για λόγους ευθιξίας για την υπόθεση Πάτση υπέβαλε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ Γιώργος Κωνσταντόπουλος. Η παραίτησή του έρχεται μετά τη διαγραφή του Ανδρέα Πάτση από τη ΝΔ και τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Ηλιόπουλου, που κατήγγειλε τον Ανδρέα Πάτση για απευθείας αναθέσεις σε δύο χρόνια μέσω ΕΛΤΑ. Ως προς τα ΕΛΤΑ, αρμόδιες πηγές του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επισημαίνουν ότι τα ΕΛΤΑ ΑΕ δεν είναι υπό την εποπτεία του υπουργείου αλλά έχουν περάσει στην κυριότητα του Υπερταμείου, εδώ και αρκετά χρόνια.

Το χρονικό της διαγραφής Πάτση

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία την οποία έκανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, σε διαδοχικές αναρτήσεις του στο Facebook.

Ο κ. Πάτσης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Ρ/Σ Αθήνα 98,4, αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει άλλη ατζέντα και βρήκε ένα θέμα παλιό που έχει ήδη συζητηθεί για να το κολλήσει. Αυτή η εταιρεία είναι του 2010- υπήρξα εξωτερικός δικηγόρος της Τράπεζας Πειραιώς και στενός συνεργάτης.

Με κάλεσε η Τράπεζα να κάνουμε μια εταιρεία που θα αγόραζε αποσβεσθέντα δάνεια του 1998-2004 , όπου η Τράπεζα είχε κάνει όλες τις δικαστικές ενέργειες αλλά δεν μπορούσε να εισπράξει τίποτα. Δεν μιλάμε για εισπρακτική- Ουσιαστικά έγινε τιτλοποίηση διαγραμμένων δανείων. Ο «Πλάτωνας» δεν είχε την δυνατότητα να προβεί σε είσπραξη. Ήταν ένας ενδιάμεσος μηχανισμός- πειραματικός- έτσι ώστε μετά από τηλεφωνικές οχλήσεις να πληρώνει ο κόσμος

Όλες μου οι εταιρείες είναι στο πόθεν έσχες μου. Δηλαδή είμαι μέτοχος στην Παγκρήτια Τράπεζα. Με είχαν καταγγείλει πέρσι βάζοντας ένα ποσό του 1 εκατομ. Αυτό λοιπόν έγινε μέσω μιας ξένης εταιρείας συμφερόντων μου. Δεν είναι κρυφό και είναι και στο πόθεν έσχες και έχει ελεγχθεί κιόλας.

Στη συνέχεια και στο ερώτημα αν «η καταγγελία έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι παράνομο ένας εν ενεργεία βουλευτής να κατέχει εταιρεία στο εξωτερικό. Ισχύει ή δεν ισχύει;», ο κ. Πάτσης απάντησε:

Εγώ πρώτη φορά εκλέγειν βουλευτής. Όταν έγινε η έρευνα για το πόθεν έσχες μου που γνωστοποιήθηκαν οι ξένες εταιρείες δεν μου γνωστοποιήθηκε κάτι τέτοιο. Θα μπορούσα να τις μεταβιβάσει στον γιο μου. Αυτά είναι αστειότητες . Το πρόβλημα του Πολάκη είναι ότι επειδή βλέπει ότι αποδομούνται ένα - ένα αυτά που λέει , προσπαθεί να ανακαλύψει κάτι καινούριο.

Υπάρχει μια ανοχή αλλά έχω και έναν πολιτικό πολιτισμό, έχω και μια ευγένεια έχω μια παιδεία και μια μόρφωση. Αλλά μπροστά σε αυτό τον ορυμαγδό που δέχομαι των ψευδών ειδήσεων , προφανώς και θα προσφύγω στην δικαιοσύνη. Προφανώς και θα ζητήσω να αποζημιωθώ. Δεν είμαι χθεσινός δικηγόρος ούτε χθεσινό παιδάκι, ούτε έχω φοβικά σύνδρομα και θα φοβηθώ τον Πολάκη ή τον κάθε Πολάκη. Θα τον πάω στα δικαστήρια, θα του κάνω μηνύσεις και κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να συρθεί και να ζητήσει συγνώμη.

Ο κ. Πάτσης εξέδωσε και ανακοίνωση – επιστολή προς τον κ. Πολάκη

ΣΥΡΙΖΑ: Όχι μόνο «κοράκι» κόκκινων δανείων ο Πάτσης, αλλά και με απευθείας αναθέσεις 1 εκατ. από τον Πιερρακάκη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, σε δήλωση του σχετικά με το θέμα αναφέρει τα εξής:

Ο κ. Πάτσης όχι μόνο πλουτίζει από κόκκινα δάνεια που αγόρασε στο 1/15 της αξίας τους έναντι 4,3 εκατ. ευρώ, που δεν μπορεί να δικαιολογήσει από το πόθεν έσχες του, αλλά εμφανίζεται να έχει εισπράξει με απευθείας αναθέσεις σε δύο χρόνια από τον κ. Πιερρακάκη, μέσω ΕΛΤΑ, πάνω από 1 εκατ. ευρώ για νομικές συμβουλές.

Το πλιάτσικο στο δημόσιο χρήμα από τους «άριστους» του κ. Μητσοτάκη δεν έχει προηγούμενο. Η αποπομπή των κ. Πιερακάκη και Πάτση είναι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει. Μετά, περιμένουμε να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης γιατί καλύπτει τόσες μέρες το πλιάτσικο των εκλεκτών του.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, συμμετέχοντας σε πολιτική συζήτηση στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ανέφερε πως «είναι το θέμα της ημέρας και εγείρεται σειρά ερωτημάτων».

Καλπάκης: Ο Μητσοτάκης αναβαθμίζεται σε Πρωθυπουργό των κορακιών που πλουτίζουν από τα χρέη πολιτών

Δριμύ κατηγορώ στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της ΝΔ, είχε εξαπολύσει ήδη από τη Δευτέρα, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης:

Την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη βγάζει στο σφυρί ακόμα και πρώτες κατοικίες, και ετοιμάζεται να εγγράψει στο χρέος της χώρας 19 δισ. ευρώ εγγυήσεις σε τράπεζες προκειμένου τα funds να κερδοσκοπήσουν μέσα από μαζικούς πλειστηριασμούς, ο βουλευτής της ΝΔ κ. Πάτσης βρίσκει ευκαιρία για να πλουτίζει πάνω στα βάρη των πολιτών.

Ως ιδιοκτήτης ξένων εταιρειών ειδικού σκοπού αγόρασε κόκκινα δάνεια ύψους 62 εκ. ευρώ με μόλις 4,3 εκ. ευρώ. Δηλαδή πλουτίζει από πλειστηριασμούς για δάνεια που αγόρασε στο 1/15 της αξίας τους! Δεν πρόκειται μόνο για χυδαία ανηθικότητα αλλά και για καραμπινάτη παρανομία, αφού απαγορεύεται από το νόμο η συμμετοχή βουλευτή σε εταιρία του εξωτερικού.

Τα ερωτήματα είναι απλά.

Θα συγκαλέσει ο κ. Τασούλας την Επιτροπή Πόθεν Έσχες για να εξετάσει πού βρήκε ο κ. Πάτσης τα 4,3 εκατ. ευρώ;

Ο κ. Μητσοτάκης θα επικροτήσει τις μπίζνες του βουλευτή του κρατώντας τον στην ΚΟ της ΝΔ;

Από Πρωθυπουργός της ακρίβειας και των υποκλοπών, ο κ. Μητσοτάκης αναβαθμίζεται και σε πρωθυπουργό των κορακιών που πλουτίζουν από τα χρέη νοικοκυριών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

