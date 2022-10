Καιρός

Καιρός: πτώση θερμοκρασίας και τοπικές νεφώσεις ανήμερα του Αγίου Δημητρίου

Που θα σχηματιστούν ομίχλες. Πως θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βορειοανατολικά. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο βαθμιαία 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά τους 25 με 26 και στα υπόλοιπα τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανόν να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από τις πρωινές ώρες από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι σχετικά αίθριος. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι σχετικά αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Από το μεσημέρι στα νότια βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία όμως, στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στη Μακεδονία και πιθανώς στη Θεσσαλία. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια, όπου θα φθάσει τους 21 με 24, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές, τους 23 με 25 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

