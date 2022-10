Πολιτική

Τσίπρας: Η κυβέρνηση εσκεμμένα αφήνει ανεξέλεγκτη την αισχροκέρδεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε για την διαγραφή Πάτση, τα ελληνοτουρκικά και τις εκλογές.

Για «διαδικασία μεγάλης αναδιανομής πλούτου από τη μεσαία τάξη και τους αδύναμους προς κάποιους ισχυρούς», κατηγόρησε ο Αλέξης Τσίπρας την κυβέρνηση στη συνέντευξη του στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ, κάνοντας λόγο για έναν «συνδυασμό μιας πολιτικής που εσκεμμένα θέλει να αφήσει ανεξέλεγκτη την αισχροκέρδεια και να μην χτυπήσει μεγάλα συμφέροντα, αλλά και αδυναμίας των ελεγκτικών μηχανισμών να μπορέσουν να παρέμβουν».

Ο κ. Τσίπρας επιτέθηκε στην κυβέρνηση κατηγορώντας την ότι «δίνει τα κόκκινα δάνεια της μεσαίας τάξης στους Πάτσηδες της ΝΔ για πλειστηριασμούς». Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά επανέλαβε την πρότασή του για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νοτιοανατολικά της Κρήτης, ενώ για τις εκλογές εμφανίστηκε αισιόδοξος υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παράγων σταθερότητας και διαθέτει κυβερνητική λύση, ενώ ο κ. Μητσοτάκης που δεν διαθέτει πολιτικούς συμμάχους είναι παράγοντας πολιτικής αποσταθεροποίησης.

Αναδιανομή πλούτου σε βάρος της μεσαίας τάξης

Αιτιολογώντας την θέση του για την αναδιανομή πλούτου σε βάρος της μεσαίας τάξης εξήγησε ότι η διαδικασία αυτή γίνεται μέσα από τη διατήρηση υψηλού ΦΠΑ και ΕΦΚ στα καύσιμα, όταν ο πληθωρισμός είναι 12% και την ίδια στιγμή «μέσα από τη διατήρηση της αισχροκέρδειας στην ενέργεια». «Παίρνουν από τη μια τσέπη του φορολογούμενου διατηρώντας τον υψηλό ΦΠΑ στα είδη μαζικής κατανάλωσης και στον ΕΦΚ στα καύσιμα, από το άλλο χέρι δίνουν επιδοτήσεις για να διατηρείται ακέραιος αυτός ο μηχανισμός της αισχροκέρδειας», τόνισε. Είπε ότι οι αρνητικές πρωτιές της χώρας σε όλη την Ευρώπη (πληθωριστικούς δείκτες, αισχροκέρδεια, μισθούς, όπως είπε) δεν είναι εμμονή της αντιπολίτευσης και πως «αυτά οφείλονται σε κάποιες πολιτικές επιλογές». Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει ότι πρέπει να υπάρξει μαγικό ραβδί, αλλά άλλη πολιτική. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει φορολογήσει ούτε ένα ευρώ τα υπερκέρδη των περίπου 3 δισ. -όπως τα υπολογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ από τον Ιούνιο ‘21-Ιούλιο ‘22- ή από τα 900 εκατ. όπως τα υπολογίζει η ΡΑΕ για τους τρεις τελευταίους μήνες του ‘21 έως τους τρεις πρώτους μήνες του ‘22, όπως είπε.

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι την πρώτη περίοδο που δεν υπήρξε μηχανισμός πλαφόν, υπήρξαν υπερκέρδη που ο ΣΥΡΙΖΑ τα κοστολογεί περίπου στα 3 δισ. και πως όμως απ' τη στιγμή που φτιάχτηκε ο μηχανισμός «έχουμε υπερκέρδη που μεταφέρονται από την χονδρική στη λιανική». Σύμφωνα με τη ΡΑΕ το Σεπτέμβριο είχαμε μια υπερτιμολόγηση του κόστους που εκ των προτέρων έκαναν οι πάροχοι στα 775 ευρώ τη μεγαβατώρα, ενώ το κόστος στη χονδρική ήταν στα 485 ευρώ, αυτό κόστισε 485 εκατ. μέσα σε έναν μήνα υπερκέρδη στους παρόχους».

Σημείωσε ότι οι έλεγχοι θα ήταν σοβαρό μέτρο παρέμβασης, όπως και το πλαφόν στην πηγή και η φορολόγηση των υπερκερδών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «τα δημόσια έσοδα στο πρώτο 8μηνο του 2022 αυξήθηκαν κατα 7 δισ., τα 4 δισ οφείλονται σε έμμεση φορολογία (ΦΠΑ, ΕΦΚ) από την οποία λεηλατούνται κυρίως οι μεσαίοι», για να σημειώσει πως «όταν έχουμε αύξηση εσόδων 7 δισ και το κόστος των μέτρων που προτείνουμε εμείς είναι 5 δισ, αντιλαμβάνεστε ότι δεν χρειάζεται να τα βρούμε κάπου τα λεφτά». Είπε ότι στη ΔΕΘ κατέθεσε ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα που αφορά σε αλλαγές και στη φορολογία «πέραν των αλλαγών που είχαν δρομολογηθεί στη βάση των δημοσιονομικών δυνατοτήτων που παραδώσαμε εμείς στη χώρα». Σημείωσε ότι πέραν της απαραίτητης μείωσης των έμμεσων φόρων για όσο διαρκεί η πληθωριστική κρίση, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει μεταξύ άλλων και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και αύξηση του αφορολόγητου στα 10.000 ευρώ για όλους. Υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει σε δίκαιο φορολογικό σύστημα, τονίζοντας ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η αναδιανομή εισοδήματος από τη μεσαία τάξη σε κάποιους λίγους και ισχυρούς.

Ελληνοτουρκικά ποια είναι η στρατηγική;

Ερωτηθείς για την τουρκική προκλητικότητα είπε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι μια κλιμάκωση ρητορική που είναι ανησυχητική. Είπε ότι ένας λόγος σχετίζεται με την εσωτερική αστάθεια, πολιτική και οικονομική, στη γειτονική χώρα. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν και λόγοι στρατηγικού χαρακτήρα, αναφέροντας ότι «η Τουρκία βλέπει το τελευταίο διάστημα να αφήνεται έδαφος για διεκδικήσεις και μια ενεργητική διπλωματία που ενδεχομένως μέσα από τη ρητορική να μην έχει σα στόχο το πολεμικό επεισόδιο, αλλά τη δημιουργία τετελεσμένων». Ως προς αυτό είπε ειδικότερα ότι από την πλευρά της χώρας δεν αξιοποιήθηκαν κάποιες σημαντικές ευκαιρίες, όπως ανέφερε: το 2021 μετά την εκλογή Μπάιντεν η Τουρκία βρισκόταν σε κατάσταση που ήταν αποδυναμωμένη διπλωματικά, είχε σταματήσει τον πρώτο κύκλο και της ρητορικής και της έντασης και τότε «είχα ζητήσει από την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία ενεργητικής διπλωματίας και να προσπαθήσει να συνδέσει τα ελληνοτουρκικά με μια θετική ατζέντα στα ευρωτουρκικά και να συνδέσει την προοπτική της τελωνειακής αναθεώρησης ΕΕ-Τουρκίας με τη Χάγη. Να έχει δηλαδή ως προϋπόθεση μια θετική ευρωτουρκική ατζέντα την επίλυση των Ελληνοτουρκικών διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο».

Υποστήριξε ότι πρόκειται για λάθος που «το πληρώνουμε» και πως «κακώς εκείνη την περίοδο ο κ. Μητσοτάκης εστίασε όλη την πολιτική στην ενίσχυση των εξοπλισμών», καθώς «δεν σου λύνει το πρόβλημα αν δεν διεκδικήσεις μέσα από κατάλληλη διπλωματία και συμμαχίες». Σημείωσε ότι «η αμυντική επάρκεια της χώρας είναι πολύ σημαντικό πράγμα και κάποιοι εξοπλισμοί είναι αναγκαίοι, όμως ασκήσαμε έντονη κριτική σε κάποιους εξοπλισμούς που έγιναν χωρίς να υπάρχει σχέδιο και αίτημα από την πλευρά των επιτελείων μας και βγάζουν τον προϋπολογισμό μας πολύ έξω από τις δυνατότητες μας». «Το μεγάλο ερώτημα είναι με ποια στρατηγική εμείς θα πορευτούμε απέναντι σε μια Τουρκία που, είτε με τον Ερντογάν, είτε με οποιονδήποτε άλλον θα είναι μια υπολογίσιμη περιφερειακή δύναμη για τις ΗΠΑ και για την ΕΕ», τόνισε.

Να σταματήσει το εμπόριο πατριωτισμού

Ο κ. Τσίπρας τόνισε επίσης ότι «δεν είναι δυνατόν κάθε φορέα που ασκούμε κριτική για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης να βρισκόμαστε ενώπιον της κατηγορίας ότι είμαστε τουρκόφιλοι, ότι ευνοούμε τον Ερντογάν» και πως «αυτό το εμπόριο πατριωτισμού που ξεκίνησε με τη Συμφωνία των Πρεσπών και συνεχίζεται σήμερα, πρέπει να σταματήσει». Υπογράμμισε ότι «είμαστε όλοι ενωμένοι απέναντι στον Ερντογάν και την τουρκική προκλητικότητα, αλλά η εξωτερική πολιτική της χώρας έχει αρχή, μέση και τέλος και πρέπει να υπάρχουν διαφωνίες και να συζητάμε και να καταθέτουμε απόψεις». Πρόσθεσε ότι ο ίδιος λέει λοιπόν ότι «ήταν λάθος αυτό που έκανε η κυβέρνηση το 2021 και ότι «επιπλέον είναι λάθος η στρατηγική ότι κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6 ν.μ., το είπε ο κ. Γεραπετρίτης και μάλιστα το είπε όταν το Όρουτς Ρέις ερχόταν κι έκανε έρευνες στα 7 ν.μ. έξω απ' τη Ρόδο, έξω απ' το Καστελόριζο. Ήταν λάθος και είναι λάθος γιατί ανοίγει την όρεξη».

Επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια

Σε ερώτηση για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την επέκταση των χωρικών υδάτων στην Ανατολική Μεσόγειο και γιατί δεν το έκανε όταν ήταν κυβέρνηση απάντησε: «Είναι αναφαίρετο κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Για το Αιγαίο υπάρχει το casus belli. Όταν είμαστε στην κυβέρνηση η ΝΔ μας κατηγορούσε ότι χωρίζουμε το Αιγαίο στα δύο. Γιατί το καταθέτουμε τώρα; Το καινούργιο στοιχείο είναι το τουρκολυβικό μνημόνιο. Όπως το Ουρούτς Ρέις έκανε έρευνες στα 7 μίλια και η κυβέρνηση έκανε λάθος και μίλησε για κόκκινη γραμμή στα 6 μίλια, το ίδιο μπορεί να γίνει και τώρα. 'Αρα οφείλουμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα Νοτιοανατολικά της Κρήτης. Εντάσσω αυτό σε μία ευρύτερη στρατηγική, είναι ένα συνολικό πακέτο για οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Αίγυπτο και με την Λιβύη και την Κύπρο και της Τουρκίας με την Κύπρο». Εξήγησε ακόμη ότι η Τουρκία αναζητά νομιμοφανείς τρόπους και πατήματα για να κάνει παράνομες ενέργειες, ένα τέτοιο πάτημα είναι ότι εμείς δεν έχουμε επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα. «Αν κάνουμε την επέκταση δεν θα έχει πάτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο ερώτημα για το πώς πρέπει να αντιδράσει η χώρα μας αν η Τουρκία επιχειρήσει έρευνες στα χωρικά μας ύδατα απάντησε: «Είναι αδιανόητο. Στα χωρικά μας ύδατα; Αυτό το εμποδίζεις με κάθε τρόπο. Αν μπει ένας κλέφτης στην αυλή σας τι θα κάνετε; Θα τον διώξετε με κάθε τρόπο».

Μεταναστευτικό - ευρωτουρκικό ζήτημα

Για το μεταναστευτικό ανέφερε: «Η χώρα μπορεί να προασπίζει τα σύνορα της και παράλληλα να σέβεται την διεθνή νομιμότητα και να ακολουθεί μία πολιτική που να συνδυάζει την πτυχή της ασφάλειας και την ανθρωπιστική πτυχή της». Συνέχιζε λέγοντας ότι «Δεν είμαστε στο 2015. Να μην αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό σαν ελληνοτουρκικό ζήτημα γιατί είναι ευρωτουρκικό. Αλλά αν η Ελλάδα αρέσκεται σε ρόλο δεσμοφύλακα σε μία Ευρώπη φρούριο θα έχει κακά ξεμπερδέματα». Είπε ότι είναι απαραίτητο ένα νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου από την ΕΕ και πρόσθεσε: «Η ΕΕ λέει ότι θα δεχθεί 5 εκ. πρόσφυγες από την Ουκρανία, δεν μπορεί να υιοθετήσει μία πολιτική για την υποδοχή μεταναστών από την Τουρκία;».

Για την επέκταση του φράκτη είπε ότι η βασική κριτική είναι ότι «ο φράχτης είναι ένα σύμβολο που είναι αναποτελεσματικό. Σε κάποια σημεία, στα τελωνεία θα έχεις αλλά μπορείς να στήσεις παντού;».

Ανδρέας Πάτσης και «γαλάζιες ακρίδες»

Ο κ. Τσίπρας τοποθετήθηκε για στην σημερινή διαγραφή του Ανδρέα Πάτση από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ: «Γιατί διαγράφηκε ο κ. Πάτσης; Έχω μία απορία. Ο κ. Πάτσης είχε συστήσει μία εταιρία με έδρα το εξωτερικό, έτσι άνηκε αν και είναι βουλευτής στα λεγόμενα κοράκια. Αγόρασε 63 εκ. δάνεια με 4,3 εκ. ευρώ. Αυτό ήταν γνωστό εδώ και πολύ καιρό. Έκανε τα στραβά μάτια η κυβέρνηση και σταμάτησε να κάνει τα στραβά μάτια γιατί το θέμα των κόκκινων δανείων παίρνει σημαντικές διαστάσεις». Ωστόσο υποστήριξε ότι το θέμα δεν περιορίζεται στον κ. Πάτση: «είναι ο Πάτσης, είναι ο Μαραβέγιας, είναι η κ. Νικολάου, είναι τα 7 δις απευθείας αναθέσεις, είναι ο κ. Στάσης της ΔΕΗ που μοιράζει μισθούς και μπόνους. Ο κ. Πάτσης συμβολίζει την λεηλασία του δημόσιου πλούτου από τις γαλάζιες ακρίδες».

Σε ερώτηση γιατί ζητά παραίτηση του κ. Πιερρακάκη απάντησε: « Ο κ. Πιερρακάκης δεν γνώριζε τι έκανε ο διευθύνων σύμβουλος στα ΕΛΤΑ; Μου θυμίζει η στάση του κ. Πιερρακάκη την στάση του κ. Μητσοτάκη που για όλα δεν γνώριζε. Τα έκανε ο κ. Πάτσης όλα αυτά από μόνος του;». Σε παρατήρηση ότι και ο ίδιο καλύπτει πρώην υπουργούς του όπως ο κ. Παππάς απάντησε ότι « Είναι άλλο να κατηγορείται κάποιος για πολιτικούς λόγους όπως ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες και άλλο να κατηγορούνται βουλευτές σαν τρωκτικά. Πρέπει να εστιάσουμε στο γεγονός ότι υπάρχουν δεκάδες εταιρίες ΙΚΕ που παίρνουν κόκκινα δάνεια έναντι πινακίου φακής». Συνδέοντας το ζήτημα και με την συμπεριφορά της κυβέρνησης απέναντι στην μεσαία τάξη είπε: «Υπάρχει μεγαλύτερη εξαπάτηση από αυτή. Εμείς με την Τρόικα πάνω από το κεφάλι μας είχαμε προστασία της πρώτης κατοικίας και τώρα χωρίς τρόικα μοιράζουν τα κόκκινα δάνεια της μεσαίας τάξης στους Πάτσηδες για πλειστηριασμούς».

Αισιοδοξία για το εκλογικό αποτέλεσμα

Για τις δημοσκοπήσεις σε σχέση και με την βεβαιότητα που εκφράζει ότι θα κερδίσει τις εκλογές απάντησε: «Βεβαιότητα στις μέρες μας δεν υπάρχει, βρισκόμαστε σε ρευστό περιβάλλον, βρισκόμαστε σε συνθήκες κρίσεις και καλό είναι όλοι να είμαστε επιφυλακτικοί. Εγώ εκφράζω την πίστη μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτος στις εκλογές. Οι μετρήσεις -αντιπαρέρχομαι την συζήτηση για την εγκυρότητά τους- συστηματικά υποεκτιμούν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ». Ακολούθως εξήγησε που βασίζει την αισιοδοξία του: «Πρώτον οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μία διαφορά υπέρ της ΝΔ διαρκώς μειούμενη, δεύτερον δείχνουν ότι η δεξαμενή των αναποφάσιστων αυξάνει και τρίτον ότι υπάρχει διαρκώς διογκούμενη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αυτό που θα κρίνει τις εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ορθώσει μία εναλλακτική λύση στα προβλήματα και δεύτερον ποιοι θα πάνε στην κάλπη».

Στις αιτιάσεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αλλάξει αρκετά απάντησε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μεγάλα βήματα το τελευταίο διάστημα, έχει ένα think tank με τεχνοκράτες, έχει νέα πρόσωπα, έκανε την μεγαλύτερη δυνατή διεύρυνση στην εσωκομματική εκλογή. Όλα τα κόμματα χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και διαδικασίες εκσυγχρονισμού. Δεν μπορώ να πω ότι το κόμμα είναι πρόβλημα».

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στην εκλογική αναμέτρηση: «Αυτοί που θα πάνε στην κάλπη θα κρίνουν το αποτέλεσμα. Αυτό που πιστεύω και ένας από τους λόγους που με κάνουν αισιόδοξο είναι ότι αυτή την φορά η κάλπη είναι διαφορετική, είναι μία κάλπη της απλής αναλογικής. Ο πολίτης θα ξέρει ποιος μπορεί να κάνει κυβέρνηση και ποιος όχι».

Με ποιους θα κυβερνήσει

Στο ερώτημα με ποιον θα κάνει κυβέρνηση απάντησε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ αν βγει πρώτος θα επιδιώξουμε και θα το πετύχουμε να συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης όταν δεν έχει την καυτή πατάτα λέει ότι θέλει, αλλά μετά τις εκλογές θα έχει και εκείνος την πίεση. Ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι δεν έχει με ποιον θα κυβερνήσει. Ο κ. Μητσοτάκης λέει δηλαδή στον ψηφοφόρο ψήφισε με στις δεύτερες εκλογές και αν δεν βγω αυτοδύναμος πάμε και σε τρίτες. 'Αρα ο κ. Μητσοτάκης είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης». Σε ερώτηση για το αν θα συναντηθεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Γιάνη Βαρουφάκη πριν τις εκλογές απάντησε: «Δεν θα αποκλείσω οποιαδήποτε δυνατότητα συνάντησης, αλλά δεν έχει ουσιαστικό νόημα. Όλοι μας κατεβαίνουμε στις εκλογές για να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ψήφους. Μετά τις εκλογές θα έχουμε τα δεδομένα για να συζητήσουμε». Σε ερώτηση για το αν θα έκανε και κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή αν δεν είναι πρώτο κόμμα απάντησε: «Εγώ διεκδικώ μία κυβέρνηση των νικητών και όχι μία κυβέρνηση των ηττημένων. Ακόμη και αν βγαίνουν τα κουκιά υπάρχει ένα θέμα ηθικής νομιμοποίησης».

Στο ερώτημα για το τι θα κάνει στην περίπτωση που χάσει για τέταρτη φορά απάντησε: «Όλοι κρινόμαστε, εγώ εκλέχτηκα από την βάση και έχω μία εντολή τριετίας, αλλά θα είναι η βάση του κόμματος που θα αποφασίσουν. Ωστόσο δεν είναι το κρίσιμο αν θα χάσει ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης αλλά να κερδίσει η κοινωνία. Νομίζω ότι μία κυβέρνηση πλειοψηφίας και όχι του 30% του συνόλου θα μπορεί να δώσει λύσεις στα δύσκολα προβλήματα».

Οικονόμου: O Τσίπρας υπολείπεται τραγικά από το μέγεθος της ευθύνης και της συγκρότησης που απαιτούν η διεθνής και η εγχώρια συγκυρία

Όσο αγχωμένα και αν προσπαθεί να υποδυθεί ότι αλλάζει και ότι κόπτεται για τη μεσαία τάξη, που η κυβέρνησή του εξόντωσε φορολογικά, είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρας υπολείπεται τραγικά από το μέγεθος της ευθύνης και της συγκρότησης που απαιτούν η διεθνής και η εγχώρια συγκυρία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου σχετικά με τη συνέντευξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα.

«Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί απεγνωσμένα, αλλά αναποτελεσματικά, να καλύψει την πολιτική του ένδεια με ανερμάτιστες και ανεδαφικές τοποθετήσεις. Ποιο βάρος μπορεί να έχει η τοποθέτησή του στα εθνικά μας ζητήματα, όταν δεν ψήφισε τα εξοπλιστικά προγράμματα και τις αμυντικές συμφωνίες που κατοχυρώνουν και διασφαλίζουν τα εθνικά μας δίκαια και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα; Σχετικά με τη διαρκή απειλή του μεταναστευτικού, για τον κ. Τσίπρα η Ελλάδα είναι «χώρα - δεσμοφύλακας» και ο φράχτης στον Έβρο περιττός. Γίνεται έτσι απόλυτα κατανοητό που θα βρισκόταν σήμερα η Ελλάδα, εάν η πολιτική Τσίπρα στο μεταναστευτικό συνεχιζόταν. Για τα θέματα ακρίβειας, το μόνο βέβαιο είναι ότι με την αλήστου μνήμης λογική του «λεφτά υπάρχουν» δεν αντιμετωπίζεται η κρίση ακρίβειας που μαστίζει όλη την Ευρώπη. Η ακρίβεια αντιμετωπίζεται όταν εφαρμόζεις ένα από τα τρία μεγαλύτερα προγράμματα στήριξης της κοινωνίας στην Ευρώπη, το οποίο διευρύνεται μάλιστα όσο περνάει ο καιρός. Η άνευ όρων κάλυψη που παρείχε στους κ. Παππά και Παπαγγελόπουλο, την ημέρα μάλιστα που ο Πρωθυπουργός αποφασιστικά απέπεμψε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι αποκαλυπτική της αντίληψης του κ. Τσίπρα για θέματα ήθους και ύφους της πολιτικής.

Όσο αγχωμένα και αν προσπαθεί να υποδυθεί ότι αλλάζει και ότι κόπτεται για τη μεσαία τάξη, που η κυβέρνησή του εξόντωσε φορολογικά, είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρας υπολείπεται τραγικά από το μέγεθος της ευθύνης και της συγκρότησης που απαιτούν η διεθνής και η εγχώρια συγκυρία", αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Χαλκιδική: Σκότωσαν 53χρονο με τσεκούρι

Τροχαίο στον Αιτωλικό: Φονική μετωπική σύγκρουση

Ρίσι Σούνακ: Θα διορθώσω το χάος στη Μεγάλη Βρετανία