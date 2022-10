Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Παιδί τραυματίστηκε στο μάτι από παιχνίδι... αεροβόλο

Το παιδάκι έπαιζε με συνομίληκό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στο Πλαγιάρι.



Ένα αγοράκι ηλικίας μόλις 7 ετών τραυματίστηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί έπαιζε με έναν συνομήλικό του με παιχνίδι- αεροβόλο με πλαστικές μπίλιες κατά τη διάρκεια πανηγυριού.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ο 7χρονος χτύπησε το άλλο παιδάκι κατά λάθος στο μάτι, με συνέπεια να το τραυματίσει.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το παιδί συνοδευόμενο από τον πατέρα του επισκέφθηκε ιδιώτη γιατρό και πως το τραύμα του δεν είναι σοβαρό.

