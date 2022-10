Κοινωνία

Σύλληψη για εκρηκτικά και εμπρηστικούς μηχανισμούς: “Τα έχω για χαβαλέ”, δηλώνει ο 35χρονος

Τυχαίος έλεγχος σε πεζό, που κίνησε τις υποψίες των ανδρών της Ομάδας ΔΙΑΣ, αποκάλυψε ένα μικρό οπλοστάσιο σε σακίδιο πλάτης. Αίσθηση προκαλούν οι ισχυρισμοί του συλληφθέντα.

Εντοπίσθηκε να περιπλανιέται ασκόπως στο 6ο Δημοτικό Διαμέρισμα της Αθήνας, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η παρουσία του κρίθηκε ύποπτη από τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ που περιπολούσαν και σε έλεγχο στο σακίδιο πλάτης που είχε, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας κατείχε εκρηκτικά υλικά και μαχαίρια, τα οποία όπως ανέφερε τα είχε για χαβαλέ!

Η κίνηση του άνδρα στην οδό Λιοσίων, το βράδυ της Κυριακής με το σακίδιο στην πλάτη, προκάλεσε το ενδιαφέρον των ανδρών της ΔΙΑΣ Αθηνών, που εκτελούσαν υπηρεσία στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Κατά την εξακρίβωση στοιχείων του, προέκυψε η ταυτότητα του 35χρονου, ενώ στο σακίδιο πλάτης του, εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μπουκάλια μπύρας, δύο μπουκάλια 1,5 λίτρου έκαστο γεμάτα με βενζίνη, τρεις αυτοσχέδιες εμπρηστικές κατασκευές που περιείχαν μπαρούτι και σκάγια καραμπίνας, ένα αυτοσχέδιο γκλοπ και δυο μαχαίρια πεταλούδες.

Ο 35χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο ΤΑ Αγίου Παντελεήμονα.

Σε ερωτήσεις των Αστυνομικών της ΔΙΑΣ Αθηνών, ο 35χρονος δήλωσε «μέλος του ΠΑΜΕ» που «βγήκε περίπατο» στο κέντρο της Αθήνας, ενώ για τα κατασχεθέντα εκρηκτικά υλικά, δήλωσε ότι τα χρησιμοποιεί «για χαβαλέ».

Με κατηγορητήριο για παράβαση του Νόμου περί όπλων, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, ο 35χρονος παραπέμφθηκε στον Εισαγγελέα.