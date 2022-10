Υγεία - Περιβάλλον

Γκουτέρες: θα ήταν ηλιθιότητα η επένδυση στα ορυκτά καύσιμα

Ηχηρό μήνυμα του ΓΓ του ΟΗΕ για την κλιματική και ενεργειακή κρίση στην οποία βρίσκεται η Ευρώπη.

Θα ήταν «ηλιθιότητα» η ανθρωπότητα να συνεχίσει να στοιχηματίζει στα ορυκτά καύσιμα, που τον «οδήγησαν στην καταστροφή», επέμεινε χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο BBC ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας πως αν ο κόσμος είχε επενδύσει αντ’ αυτών στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή κρίση θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

«Είναι πασιφανές πως αν ο κόσμος, και ειδικά η Ευρώπη, είχε επενδύσει μαζικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυτά τα τελευταία 20 χρόνια, δεν θα βρισκόμασταν αντιμέτωποι με την ενεργειακή κρίση που γνωρίζουμε σήμερα και οι τιμές του πετρελαίου και του αερίου δεν θα ήταν τόσο υψηλές», είπε ο Αντόνιο Γκουτέρες απαντώντας σε ερώτηση της βρετανικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις συνέπειες της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

«Δεν επενδύσαμε επαρκώς στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τώρα πληρώνουμε το τίμημα», πρόσθεσε.

«Η μεγαλύτερη ηλιθιότητα θα ήταν να επενδύσουμε κι άλλο σε αυτό που μας οδήγησε σε τούτη την καταστροφή», έκρινε ο Γενικός Γραμματέας, που δεν έχει πάψει να υπογραμμίζει ότι τα ορυκτά καύσιμα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

«Ας διδαχθούμε από το παρελθόν λοιπόν, οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι απόλυτα ζωτικές», επέμεινε κι επανέλαβε την έκκλησή του να φορολογηθούν τα υπερκέρδη του τομέα των ορυκτών καυσίμων.

Ενώ απομένουν λιγότερες από δύο εβδομάδες ως την έναρξη της συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα COP27 στην Αίγυπτο, ο κ. Γκουτέρες κάλεσε τα κράτη να κάνουν περισσότερα για να αποτραπεί η κλιματική αλλαγή, για να «αντιστραφεί η τάση».

Κατά τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις του ΟΗΕ, που δημοσιοποιήθηκαν χθες, οι δεσμεύσεις των χωρών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Παρισιού απέχουν ακόμη «πολύ» από αυτές που θα έπρεπε να είναι για να υπάρχουν ελπίδες ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι του αγώνα εναντίον της κλιματικής αλλαγής, πρωτίστως να μείνει κάτω από τους 2° Κελσίου η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή, ει δυνατόν στον 1,5° Κελσίου.

Ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας της Γης στον 1,5° Κελσίου παραμένει «ακόμη εφικτός, αλλά βρισκόμαστε στο όριο του να χάσουμε αυτή τη δυνατότητα», προειδοποίησε ο ΓΓ του ΟΗΕ.

