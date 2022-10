Κοινωνία

Επίθεση με καυστικό υγρό: η “απόπειρα βιασμού”, οι επεμβάσεις και τα αντίποινα

Τι υποστηρίζει η πλευρά του 36χρονου, που νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα στο μάτι και στο σώμα. Τι λέει η 38χρονη για το υγρό και τα αίτια της επίθεσης. Φόβοι για προσπάθεια αντεκδίκησης από συγγενείς του θύματος

«Δεν γνωρίζω την προσωπικότητά της», είπε για την 38χρονη, που κατηγορείται ότι έριξε καυστικό υγρό στο πρόσωπο του πρώην συζύγου της, ο δικηγόρος του 36χρονου, Αλέξης Κούγιας, σε δηλώσεις του στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο ποινικολόγος μίλησε για την κατάσταση της υγείας του θύματος, αναφέροντας ότι, «το μάτι έχει χαθεί, έχει χαθεί το μισό του πρόσωπο. Έχει κάνει μόνο 10 εγχειρήσεις για το μάτι του».

Όσο για το καυστικό υγρό, σημείωσε ότι, «το παρήγγειλε πέντε μέρες πριν και το χρησιμοποίησε την ώρα που εκείνος κοιμόταν. Το αγόρασε και το παρέλαβε στο Γεώργιος Σταυρακάκης. Το παρήγγειλε στις 19, το παρέλαβε 21 και 22 το χρησιμοποίησε», είπε ο δικηγόρος.

Σε δηλώσεις του ο ένας εκ των δυο συνηγόρων της 38χρονης, ο Μανώλης Δρακωνάκης ανέφερε ότι «είχαμε μια ομαλή μετάβαση στο αστυνομικό τμήμα. Η διαδικασία έγινε με όλα τα νόμιμα μέσα και όπως έπρεπε. Από εκεί και πέρα αναμένουμε σήμερα να πάρουμε σήμερα μια προθεσμία. Είχαμε μια επικοινωνία με τη φερόμενη ως δράστιδα. Είναι ακόμα σε κατάσταση σοκ. Δεν είναι απλό αυτό που έχει περάσει».

Σε βάρος της έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

«Το μόνο που μου έχει μεταφέρει είναι ότι έχουν ακουστεί αρκετά πράγματα τα οποία δεν στέκουν με την πραγματικότητα. Το συγκεκριμένο υγρό, από αυτά που μας είπε, είναι ελάχιστης ποσότητας και είναι καθαριστικό. Ουσιαστικά καμία σχέση με βιτριόλι που έχει ακουστεί» ανέφερε χθες ο Απόστολος Λύτρας, ο οποίος στις δηλώσεις του πρόσθεσε ότι πρόκειται για «μία κακοποιημένη γυναίκα, από τα λεγόμενά της. Έχει δεχθεί αρκετές φορές ξυλοδαρμούς από τον σύζυγό της και μάλιστα την ημέρα που υπήρχε το ραντεβού στο ξενοδοχείο, δεν θέλω ακόμα να το πω θα το αναφέρει η ίδια, έγινε κάτι πάρα πολύ σοβαρό».

«Απειλούμουν από την οικογένειά του, γιατί δεν με ενέκριναν εξαιτίας των γάμων που έχω τελέσει και των παιδιών. Με απειλούσαν, με ξυλοφόρτωναν. Ήταν ένα δράμα. Το άντεχα για το χατίρι του άντρα μου, επειδή τον αγαπούσα», είχε πει σε δηλώσεις της προτού παραδοθεί η 38χρονη.

Ο έτερος συνήγορος της, Απόστολος Λύτρας, δήλωσε την Πέμπτη στο Mega ότι η γυναίκα επιτέθηκε με καυστικό υγρό στον 36χρονο γιατί αποπειράθηκε να τη βιάσει. Ακόμη, διευκρίνισε πως το υγρό δεν ήταν βιτριόλι, αλλά καθαριστικό που περιείχε οξύ.

«Εκείνο το βράδυ είχε συνάντηση με τον σύζυγό της σε ένα ξενοδοχείο. Αυτός κάποια στιγμή έφυγε, παρέμεινε η συγκεκριμένη μόνη της και όταν επέστρεψε στις 4 το βράδυ τσακώθηκαν, τη χτύπησε και αποπειράθηκε να την κακοποιήσει σεξουαλικά για δεύτερη φορά και του έριξε το υγρό», δήλωσε ο κ. Λύτρας.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα της κατηγορούμενης, το ζευγάρι είχε καλές σχέσεις, όμως η 38χρονη ισχυρίζεται ότι δεν την ήθελε η οικογένεια του 36χρονου, ο οποίος δεχόταν πιέσεις να βάλει τέλος στο γάμο του. Αυτός ήταν και ο λόγος που οι συναντήσεις τους γίνονταν σε ξενοδοχεία, υποστήριξε η δράστιδα.

«Ήταν σε άμυνα, είναι δεδομένο. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει κακοποιηθεί, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, στο παρελθόν έχει υποβάλλει μήνυση στην οικογένεια του συζύγου της. Μέχρι και τον γάμο που έκαναν μέσα στη φυλακή, γιατί αυτός ήταν κρατούμενος στις φυλακές, αυτός έγινε για να εξυπηρετηθεί ο ίδιος για συγκεκριμένους λόγους», τόνισε ο δικηγόρος, διευκρινίζοντας πως η 38χρονη έφερε μαζί της το καυστικό υγρό για άμυνα γενικότερα.

Έντονοι είναι οι φόβοι πως θα ξεσπάσει βεντέτα μετά την επίθεση. Όπως τόνισε ο κ. Λύτρας, η 38χρονη φοβάται μήπως η οικογένεια του 36χρονου προβεί σε αντίποινα.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε ο πατέρας της 38χρονης, λέγοντας «Εγώ και η γυναίκα μου είμαστε καλά. Δεν έχω μιλήσει καθόλου με την κόρη μου ούτε την έχω δει μετά το περιστατικό, αλλά και μετά την παράδοση της στις Αρχές . Δεν ξέρω ούτε ποτέ θα την δω ούτε που. Δεν θέλουμε να το συζητήσουμε άλλο. Δεν ξέρω τι θα γίνει».

Ακόμη, μίλησε και ένας εξάδελφος του 36χρονου, τονίζοντας πως η οικογένεια του θύματος δέχθηκε με ανακούφιση την σύλληψη της δράστιδας.

