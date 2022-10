Κοινωνία

Επίθεση με καυστικό υγρό: Παραδόθηκε η 38χρονη

Παραδόθηκε στην Αστυνομία η 38χρονη που κατηγορείται ότι έριξε καυστικό υγρό στον εν διαστάσει σύζυγό της σε ξενοδοχείο στο Ηράκλειο. Τι δήλωσε ο δικηγόρος της.

Μετά από τρεις ημέρες που παρέμενε ασύλληπτη η 38χρονη που κατηγορείται ότι έριξε καυστικό υγρό στον εν διαστάσει σύζυγό της, τα ξημερώματα του Σαββάτου, εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έφτασε στο αστυνομικό μέγαρο λίγο μετά τις 7 το απόγευμα συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της Απόστολο Λύτρα. Εκεί εκτελέστηκε το ένταλμα που εκκρεμούσε σε βάρος της και ακολούθως συνελήφθη. Στις πρώτες της κουβέντες στους αστυνομικούς είπε ότι δεν είχε παραδοθεί τόσες μέρες καθώς περίμενε τον δικηγόρο της.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας Ηρακλείου έχει εκδώσει κακουργηματική δίωξη σε βάρος της για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Λύτρας: Δεν ήταν βιτριόλι αυτό που του πέταξε

«Καμία σχέση με βιτριόλι» δεν είχε το καυστικό υγρό που πέταξε η 38χρονη γυναίκα στον εν διαστάσει σύζυγό της, τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε ξενοδοχείο, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ελάχιστα μετά την παράδοση της 38χρονης στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, ο δικηγόρος κ. Απόστολος Λύτρας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης της 38χρονης, «η παράδοση είχε προγραμματιστεί. Χθες εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης. Εννοείται ότι είχαμε ενημερώσει τις Αρχές ότι θα παραδοθεί».

«Το μόνο που μας έχει μεταφέρει είναι ότι έχουν ακουστεί πάντως αρκετά πράγματα τα οποία δεν στέκουν με την πραγματικότητα», ανέφερε ακόμη ο κ. Λύτρας, ο οποίος συμπλήρωσε ότι «από αυτό που μας είπε (σ.σ. προφανώς η 38χρονη), μιλάμε για μία ελάχιστη ποσότητα (σ.σ. εννοεί του καυστικού υγρού). Είναι ένα καθαριστικό. Ουσιαστικά καμία σχέση με βιτριόλι που έχει ακουστεί. Ένα καθαριστικό είναι και τίποτα παραπάνω».

Παράλληλα ο κ. Λύτρας έκανε λόγο για «μία κακοποιημένη γυναίκα. Από τα λεγόμενά της, έχει δεχθεί αρκετές φορές ξυλοδαρμούς από τον σύζυγό της. Μάλιστα την ημέρα που υπήρχε το ραντεβού στο ξενοδοχείο… Δυστυχώς δεν θέλω ακόμα να το πω γιατί ακόμα δεν έχει… (…) θα το αναφέρει η ίδια, είναι κάτι πάντως πάρα πολύ σοβαρό».

«Δεν ξέρω πραγματικά τι ζημιά έχει προκληθεί. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι μιλάμε για ένα καθαριστικό. Καταρχάς αυτό νομίζω ότι θα αποδειχθεί. Θα γίνει έλεγχος του υγρού και θα φανούν (…) Θα φανεί δηλαδή περί τίνος πρόκειται» πρόσθεσε ακόμη στις δηλώσεις του ο κ. Λύτρας.

