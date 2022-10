Κοινωνία

Καυστικό υγρό - Κούγιας: Η 38χρονη προκαλεί, αντί να ζητά γονατιστή συγγνώμη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο συνήγορος του θύματος της επίθεσης, για την κατάσταση της υγείας του 36χρονου και πως σχολίασε όσα υποστήριξε η δράστιδα και ο συνήγορος της, Απόστολος Λύτρας.

Με δηκτικό τρόπο σχολίασε ο Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», τους ισχυρισμούς της 38χρονης που επιτέθηκε με καυστικό υγρό κατά του 36χρονου εν διαστάσει συζύγου της ό,τι το εν λόγω υγρό ήταν καθαριστικό και όχι οξύ.

«Πήρε καθαριστικό για να καθαρίσει το πρόσωπο του; Ντροπή να λέγονται τέτοια πράγματα», είπε ο κ. Κούγιας, συμπληρώνοντας πως «πρόκειται περί γελοιότητας και δεν βοηθάει την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατί ότι λες πριν την δίκη, το βρίσκεις μπροστά σου στο δικαστήριο».

Όπως είπε ο συνήγορος του 36χρονου θύματος της επίθεσης, «Αν αυτό το απορρυπαντικό εισχωρούσε στον λαιμό του, θα διέλυε την καρωτίδα. Έχει υποβληθεί σε πέντε επεμβάσεις και δεν έχει γίνει τίποτα. Οι γιατροί αγωνίζονται να σώσουν μικρό μέρος της όρασης του. Όποιος δει το σώμα και το πρόσωπο του 36χρονου θα σοκαριστεί».

Ο κ. Κούγιας συμπλήρωσε πως «Δεν έχει σημασία τι λέμε εμείς. Σημασία έχουν οι ιατρικές βεβαιώσεις για την βλάβη που έχει προκληθεί και το σημείο του σώματος στο οποίο έχει προκληθεί η βλάβη. Η Εισαγγελία κάνει λόγο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, άρα τέτοιες κωμικότητες δεν μπορεί να ακούγονται»

Ο ποινικολόγος υποστήριξε πως η δράστιδα πίεζε τον 36χρονο για τον γάμο τους και τώρα πιέζει και αρνείται την διάλυση του, ενώ σχετικά με την προμήθεια του υγρού που έριξε στον 36χρονο η 38χρονη, αναφέρει πως «η παραγγελία έγινε στις 19 του μηνός και το έγκλημα έγινε στις 22», ενώ έκανε λόγο και για συγκεκριμένο πρόσωπο που παρέλαβε το δέμα, το οποίο κατονομάζει σε ανακοίνωσή που εξέδωσε λίγο νωρίτερα λέγοντας «αναφέρουμε το ονοματεπώνυμο του γιατί δεν ξέρουμε ποιος είναι. Αυτό πρέπει να αναζητηθεί από την ανάκριση».

Η ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης ο Αλέξης Κούγιας, αναφέρει τα εξής:

«Έχω εκπλαγεί με το θράσος της συγκεκριμένης κατηγορουμένης, η οποία αντί να ζητήσει γονατιστή συγγνώμη, γιατί σχεδίασε με απόλυτη ψυχραιμία το αποτρόπαιο έγκλημά της, αγοράζοντας μέσω του διαδικτύου, ένα τόσο επικίνδυνο καυστικό υγρό, που όπως ομολόγησε η ίδια, με μια πολύ μικρή ποσότητα, τύφλωσε τον εντολέα μου από το ένα μάτι (γίνεται αγώνας από τους γιατρούς στο χειρουργείο, με συνεχείς χειρουργικές επεμβάσεις, μήπως και σώσουν μέρος της οράσεώς του) και του διέλυσε – παραμόρφωσε όλο το πρόσωπο, αντί να ζητά συγγνώμη, αυτή και ο δικηγόρος της, που του κατέστρεψε τη ζωή του, έχουν το θράσος να ισχυρίζονται ότι αυτό, το με απόλυτη ψυχραιμία, προσχεδιασμένο ακραίο έγκλημα, έγινε με ένα δήθεν ακίνδυνο απορρυπαντικό και η αιτία που διεπράχθη το έγκλημα ήταν ότι, η συγκεκριμένη αδίστακτη, παρολίγον δολοφόνος, το έκανε από το φόβο της, λόγω της δήθεν κακοποιήσεως της, ενώ, ακόμη και ο ίδιος ο πατέρας της, τη διαψεύδει και ενώ, η δήθεν φοβισμένη και τρομοκρατημένη από το θύμα της και την οικογένειά του, έχει υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό λύσεως του με ιδιαίτερες συνθήκες γάμου της, με τον εντολέα μου, έχει δύο φορές ακυρώσει την υπογραφή της στο ιδιωτικό συμφωνητικό, αποδεικνύοντας με τον πλέον απόλυτο τρόπο, ότι πλέον, όχι μόνο δεν φοβάται κανέναν, αλλά αντιθέτως σχεδίαζε και σχεδιάζει, με εντελώς ψύχραιμο τρόπο, κάθε ενέργειά της, αφού και μετά από αυτήν την παράνομη συμπεριφορά της, δεν δίσταζε να γελοιοποιεί την ΕΛ.ΑΣ., εμφανιζόμενη η ίδια σε τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα, κατάφερνε και εξασφάλιζε την υπεράσπισή της από τουλάχιστον δύο μέχρι τώρα δικηγόρους.





Λυπάμαι που το προβλέπω, αλλά η συγκεκριμένη κατηγορουμένη, όπως συνέβη και με τη δράστιδα του εγκλήματος κατά της δυστυχούς Παλιοσπύρου, θα ωθήσει το Δικαστήριο που θα κρίνει το έγκλημά της, το οποίο είναι προμελετημένο, να εξαντλήσει την ποινική της μεταχείριση, στην ποινή που προβλέπεται, όπως και με την υπόθεση Παλιοσπύρου, των δεκαπέντε ετών καθείρξεως.

Όσον αφορά τους συκοφαντικού ισχυρισμούς περί δήθεν κακοποιήσεως της από τον εντολέα μου, η εντολή που έλαβα προ ολίγου, είναι να προβούμε μαζί με τη συνάδελφό μου κ. Σπανάκη, όχι μόνο σε υποστήριξη της κατηγορίας εις βάρος της, αλλά και στην υποβολή μηνύσεων για τη συκοφαντική δυσφήμηση του θύματος, της οικογενείας του, αλλά και για την ψευδή καταμήνυση περί του ότι δήθεν, οποτεδήποτε έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη.

ΥΓ: Από έρευνα των συνεργατών του γραφείου μου, προέκυψε ότι η παραγγελία του καυστικού υγρού, έγινε το αργότερο στις 19.10.2022 και παρελήφθη από πρόσωπο ονόματι Γεώργιος Σταυρακάκης, στις 21.10.2022 και το έγκλημα διεπράχθη ξημερώματα της 22.10.2022, γεγονός που αποδεικνύει ότι αυτό προσχεδιάστηκε πριν από τις 19.10.2022».

Για την κατάσταση της υγείας του 36χρονου και όλα όσα συνέβησαν ανάμεσα στο ζευγάρι μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η αδελφή του 36χρονου:

Ειδήσεις σήμερα:

Ανδρέας Πάτσης στον ΑΝΤ1: Ολόσωστη η απόφαση για διαγραφή – Όλοι ήξεραν την δράση μου (βίντεο)

Καταγγελία: Σεξουαλική επίθεση Ταγματάρχη σε 15χρονο