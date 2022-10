Κοινωνία

Κυψέλη - Θάνατος αρχιμανδρίτη: ντοκουμέντο από το δωμάτιο του ιερωμένου (εικόνες)

Θρίλερ με τον θάνατο του ιερέα που βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του. Τι ψάχνουν οι Αρχές.



Όλα τα σενάρια εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για τον θάνατο του Αρχιμαδρίτη Χρυσόστομου Λεβογιάννη, ο οποίος βρέθηκε απαγχονισμένος σε διαμέρισμα στη Κυψέλη, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ο Αρχιμανδρίτης βρέθηκε απαγχονισμένος με τη ζώνη του, ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκαν στο σώμα του μώλωπες, ενώ στο στόμα του υπήρχε αίμα. Φως στα αίτια του θανάτου του θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή, μέσω της οποίας θα απαντηθεί αν πρόκειται για αυτοκτονία ή δολοφονία.

Τα ίχνη του ιερέα είχαν χαθεί από την περασμένη Δευτέρα, με την μητέρα και τον αδερφό του, οι οποίοι ζουν στο Άργος, να τον αναζητούν.

Εκείνοι ειδοποίησαν τις Αρχές και οι αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι όπου έμενε ο Αρχιμανδρίτης τον εντόπισαν νεκρό.

Εν τω μεταξύ, φωτογραφία - ντοκουμέντο από το σπίτι του Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου Λεβογιάννη φέρνει στο φως το ekklisiaonline.gr. Συγκεκριμένα, η φωτογραφία είναι λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο άτυχος Ιερέας και δείχνει το κρεβάτι του, το κομοδίνο του και πάνω μια φωτογραφία από τη χειροτονία του υπό του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών κκ Χριστόδουλου. Το κρεβάτι βρίσκεται απέναντι από τη σκάλα όπου βρέθηκε ο μακαριστός Ιερέας.

Για ευαίσθητο άνθρωπο κάνουν λόγο συνάδελφοι εργαζόμενοι στο «Καρέλλειο- Μονάδα Alzheimer” του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

