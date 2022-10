Κοινωνία

Κυψέλη: Νεκρός Αρχιμανδρίτης στο κέντρο της Αθήνας

Ο ιερέας, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στο κέντρο της Αθήνας. Τι δείχνουν τα πρώτα ευρήματα της Αστυνομίας.

Νεκρός βρέθηκε ιερέας στο σπίτι του στο κέντρο της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ιερέας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην οδό Κύπρου στα Πατήσια/Κυψέλη, ενώ ειδοποιήθηκαν ο αδερφός του και η μητέρα του που ζουν στο Άργος.

Να σημειωθεί ότι ο π Χρυσόστομος Λεβογιάννης είχε τοποθετηθεί στο «Καρέλλειο- Μονάδα Alzheimer” του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του ΑΝΤ1 από αστυνομικές πηγές, ο ιερέας βρέθηκε απαγχονισμένος με τη ζώνη του.

