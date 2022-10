Τοπικά Νέα

Παιδοκτονία - Θεσσαλονίκη: Ο πατέρας σκότωσε τον γιο του με σκεπάρνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οικογενειακό δράμα πίσω από την άγρια δολοφονία του 41χρονου στη Θεσσαλονίκη. Τί έδειξε για τον θάνατο του άνδρα η ιατροδικαστική εξέταση. Τι λέει η γειτονιά γιαι τη σχέση πατέρα - γιου.

Εξιχνιάστηκε το έγκλημα που αποκαλύφθηκε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης σε διαμέρισμα επί της οδού Ομήρου στην Μενεμένη Θεσσαλονίκης, με θύμα άνδρα, 41 ετών.

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 69χρονος πατέρας του, ο οποίος είχε εντοπιστεί αναίσθητος δίπλα από τον νεκρό γιο του και νοσηλεύεται υπό αστυνομική επιτήρηση στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου.

Οι έρευνες του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης είχαν στραφεί από την πρώτη στιγμή εναντίον του 69χρονου, καθώς δεν διαπιστώθηκε τρίτο πρόσωπο στη σκηνή του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας, ο θάνατος του 41χρονου οφείλεται σε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Όπως προέκυψε έφερε αλλεπάλληλα χτυπήματα από εργαλείο, συνέπεια των οποίων επήλθε ο θάνατός του. Το φονικό όργανο εξετάζεται να είναι ένα σκεπάρνι, που σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε στο μπαλκόνι του σπιτιού. Πλέον αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων.

Ανάλογες εργαστηριακές εξετάσεις θα διενεργηθούν και στον 69χρονο πατέρα του, καθώς φαίνεται ότι μετά το φονικό επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, καταναλώνοντας μεγάλη ποσότητα άγνωστων χαπιών.

Πατέρας και γιος είχαν συχνά καβγάδες τον τελευταίο καιρό, η αιτία των οποίων φαίνεται να ήταν η τοξικομανία του δεύτερου, όπως ανέφεραν γείτονες της οικογένειας. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα του 41χρονου και σύζυγος του φερόμενου ως δράστη επέστρεψε στο διαμέρισμα, εντοπίζοντας τον γιο της μέσα σε λίμνη αίματος και τον σύζυγό της αναίσθητο δίπλα του, οπότε κάλεσε την 'Αμεση Δράση.

Φωτογραφία: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

28η Οκτωβρίου: Το ΟΧΙ των Ελλήνων

Κρήτη: Τράγος τραυμάτισε σοβαρά παιδί

Πυροβολισμοί με τραυματίες στη Θεσσαλονίκη