Έλον Μασκ - Twitter: πήρε τον πλήρη έλεγχο και “πέταξε έξω” την προηγούμενη διοικηση

Με τη χρήση... σεκιούριτι φέρεται να απομάκρυνε την προηγούμενη διοίκηση του Twitter ο δισεκατομμυριούχος, Έλον Μασκ.

Ο Ίλον Μασκ, ο ιδρυτής των εταιρειών Tesla και SpaceX, απέκτησε χθες Πέμπτη τον έλεγχο του Twitter, αφού ολοκληρώθηκε η εξαγορά του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης έναντι τιμήματος 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Μετά το τέλος της σχοινοτενούς διαπραγμάτευσης με άφθονες ανατροπές, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο απέλυσε αμέσως τον Παράγκ Αγκραβάλ, τον επικεφαλής του Twitter, και άλλα δύο ηγετικά του στελέχη, κατά δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post.

Μάλιστα σύμφωνα με μαρτυρίες η προηγούμενη διοίκηση του twitter όχι μόνο παύθηκε από τα καθήκοντά της, αλλά τα κορυφαία στελέχη οδηγήθηκαν εκτός κτιρίου από συνοδεία των ανδρών της ασφάλειας.

ΕΕ: Το Twitter υπό τον Ίλον Μασκ θα πρέπει να ακολουθεί τους "κανόνες της ΕΕ"

Ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter, που εξαγοράστηκε από τον Ίλον Μασκ, θα πρέπει στην Ευρώπη να σεβαστεί τη ρύθμιση στις μεγάλες πλατφόρμες που μόλις έχει εγκριθεί, προειδοποίησε σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν, ο οποίος είχε αναλάβει την πρωτοβουλία για τη νομοθεσία αυτή.

Απαντώντας στον ιδιοκτήτη της Tesla που έγραψε χθες βράδυ στο Twitter "το πουλί απελευθερώθηκε [πέταξε]" ("the bird is freed"), αφού ανέλαβε τον έλεγχο της πλατφόρμας έναντι 44 δισεκ. δολαρίων, ο Μπρετόν έγραψε με τη σειρά του στο Twitter: "Στην Ευρώπη, το πουλί θα πετάξει σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς μας κανόνες".

