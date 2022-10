Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο Έλον Μασκ στα γραφεία του Twitter με έναν….νιπτήρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με έναν νιπτήρα στα χέρια μπήκε στα γραφεία του κολοσσού της τεχνολογίας ο δισεκατομμυριούχος.

Ο Έλον Μασκ ανήρτησε σήμερα ένα βίντεο που τον δείχνει στην έδρα του Twitter, την εξαγορά του οποίου αναμένεται να ολοκληρώσει μέχρι την Παρασκευή, ενώ παράλληλα άλλαξε το ψευδώνυμό του στον ιστότοπο σε «Chef Twit».

Στο φιλμάκι αυτό, ο επιχειρηματίας φτάνει στην υποδοχή της εταιρείας κουβαλώντας έναν… νιπτήρα. Έκανε έτσι ένα λογοπαίγνιο αφού το sink (νιπτήρας) στα αγγλικά σημαίνει και «εμπεδώνω».

«Μπαίνω στην έδρα του Twitter. Σας αφήνω να εμπεδώσετε την πληροφορία» έγραψε στον λογαριασμό του.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Για να βάλει τέλος στη διαμάχη του με τους επικεφαλής του ιστοτόπου, η δικαστής του Ντέλαγουερ που είχε αναλάβει την υπόθεση έδωσε στον Έλον Μασκ διορία μέχρι την Παρασκευή για να ολοκληρώσει την εξαγορά. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς θα βάλει τέλος σε μια περιπέτεια επτά μηνών που έφερε αντιμέτωπους τους ιδιοκτήτες του Twitter με τον ιδιοκτήτη της Tesla.

Στις αρχές Ιουλίου ο Μασκ ανακοίνωσε ότι παραιτήθηκε από την προσπάθεια εξαγοράς, μια απόφαση την οποία προσέβαλαν στα δικαστήρια οι ιδιοκτήτες του Twitter. Τελικά, άλλαξε γνώμη στις αρχές Οκτωβρίου, λίγες ημέρες προτού να ξεκινήσει η δίκη. Όμως το Twitter αρνήθηκε να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα, με αποτέλεσμα η δικαστής να αναβάλει την εκδίκαση και να διατάξει τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία μέχρι τις 28 Οκτωβρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Πέμπτη

Καιρός: Βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη

Συνάντηση Μητσοτάκη – Σολτς στην Αθήνα