Νεϊμάρ: ανατροπή στη δικαστική του υπόθεση

Ο εισαγγελέας ανέτρεψε την αρχική του πρόταση, απελευθερώνοντας τον ποδοσφαιριστή από τις κατηγορίες.

Ο Ισπανός εισαγγελέας απέσυρε σήμερα όλες τις κατηγορίες για διαφθορά και απάτη εναντίον του Νεϊμάρ και των άλλων κατηγορουμένων στη δίκη που διεξάγεται στη Βαρκελώνη για φερόμενες παρατυπίες σχετικά με τη μεταγραφή του παίκτη στη Μπαρτσελόνα το 2013.

Σε μια ανατροπή, ο εισαγγελέας ανακοίνωσε «απόσυρση της κατηγορίας σε βάρος όλων των κατηγορουμένων και για όλα τα γεγονότα» με τα οποία κατηγορούνται.

Αρχικά είχε ζητηθεί ποινή φυλάκισης δύο ετών για τον Νεϊμάρ και την καταβολή προστίμου 10 εκατομμυρίων ευρώ, στην υπόθεση που οδήγησε στη δικαιοσύνη η βραζιλιάνικη επενδυτική εταιρεία DIS, η οποία κατείχε το 40% των δικαιωμάτων στον Νεϊμάρ όταν ήταν στη Σάντος.

«Δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη εγκλήματος», είπε ο εισαγγελέας Λουίς Γκαρσία Καντόν μετά την κατάθεση όλων των κατηγορουμένων στη δίκη στη Βαρκελώνη, ζητώντας από τον δικαστή την «αθώωση όλων των κατηγορουμένων».

Να σημειωθεί ότι επίσης είχε ζητηθεί ποινή φυλάκισης πέντε ετών για τον πρώην πρόεδρο της Μπαρτσελόνα Σάντρο Ροσέλ και πρόστιμο 8,4 εκατομμυρίων ευρώ για την Μπαρτσελόνα.

Στην αρχή της δίκης, η DIS απαιτούσε πενταετή φυλάκιση για τον Νεϊμάρ και συνολικό πρόστιμο 149 εκατομμυρίων ευρώ για τους κατηγορούμενους.

Πηγή κοντά στην οικογένεια Νεϊμάρ είπε στο Reuters ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, διατηρούν το δικαίωμα να διεκδικήσουν αποζημίωση.

